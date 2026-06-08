Cae presunto ladrón de tarjetas en el Centro Histórico

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Policía Municipal lo detectó en una sucursal bancaria; llevaba siete tarjetas de distintas instituciones

Un hombre identificado como Rafael "N" fue detenido por elementos de la Guardia Municipal en el Centro Histórico de San Luis Potosí, señalado como presunto responsable del llamado "desplazamiento" de tarjetas bancarias.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, la detención derivó de trabajos de inteligencia y seguimiento a casos de fraude y robo de tarjetas bancarias registrados en la ciudad.

El implicado fue detectado cuando entraba y salía de diversas sucursales bancarias de la zona centro, conducta que coincidía con patrones relacionados con el intercambio o robo de tarjetas a usuarios de cajeros automáticos.

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Los oficiales lo ubicaron en la sucursal BBVA, situada en la intersección de las calles Allende y Julián de los Reyes, donde le fueron encontradas siete tarjetas bancarias de distintas instituciones financieras.

En el lugar, personal de seguridad privada y directivos del banco señalaron directamente al detenido como la persona que momentos antes habría engañado a una adulta mayor para intercambiarle su tarjeta bancaria mientras utilizaba un cajero automático.

Tras su aseguramiento, Rafael "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica por su probable participación en hechos relacionados con fraude y robo de tarjetas bancarias.

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