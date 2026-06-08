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Bajo reserva, datos de denunciante por uso indebido de IA

García Cázares aclaró que actualmente no hay investigaciones abiertas por este delito

Por Rubén Pacheco

Junio 08, 2026 11:12 a.m.
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María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

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      Desarrollado por SACS IA

      María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), se negó a confirmar si la denuncia en contra de la funcionaria municipal y comunicadora Ere Aguillón y su hija, fue interpuesta por Ruth Miriam González Silva, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      En las últimas horas se publicó un extracto de una carpeta de investigación en contra de las imputadas por el uso indebido de contenido audiovisual a través de inteligencia artificial (IA), cuya denuncia habría sido presentada por la congresista federal.

      A pregunta expresa sobre si González Silva fue la persona denunciante, atajó que, en la denuncia penal respectiva se encuentra el nombre de la víctima. "¿Quién la interpuso? Es una persona que no voy a decir su nombre, la mantenemos en reserva".

      Pese a la presencia de personal de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) de la Secretaría de Gobernación (Segob), asumió que no existió participación del gobierno federal, porque todo se trató de un tema del fuero común.

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      Externó que, si existen denuncias formalizadas por este tipo penal, la FGE no informa de las mismas, no obstante, en la actualidad el Ministerio Público no investiga a ninguna persona por este ilícito.

      Asumió que "absolutamente" la Fiscalía no tiene abierta ninguna indagatoria en contra de 10 personas, entre ellas varias personas comunicadoras, porque "es absolutamente falso", manifestó sobre la reciente difusión de un documento donde se aprecia el folio de una querella.

      García Cázares complementó que la liberación de las dos mujeres se dio luego que su defensa solicitara una audiencia para proponer una suspensión condicional del proceso, la cual fue aprobada por el juez de Control.

      "Queda suspendido el procedimiento por el término de un año. Ellas se comprometieron a pagar una reparación del año y a someterse a diversas medidas, que habrán de cumplirse en ese término (...) no (aceptaron la culpa). Ahí es una situación donde la suspensión condicionada, es una salida alterna (...) y establece la situación de comprometerse al pago de la reptación del pago", remató.

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