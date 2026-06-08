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Morena denuncia "intimidación electoral" en Coahuila

Militantes de Morena y PT sufrieron detenciones ilegales y hostigamiento durante la jornada electoral.

Por El Universal

Junio 08, 2026 12:17 p.m.
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Ariadna Montiel/Archivo

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      El Consejo Nacional de Morena condenó presuntos actos de violencia institucional durante los comicios de ayer en Coahuila, en donde el PRI arrasó y se llevó el triunfo de los 16 distritos electorales en la entidad para renovar el Congreso local.

      En un pronunciamiento integrado también por los Consejos Estatales de Morena, el partido acusó que la jornada electoral estuvo marcada por la persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos "QRGate".

      Sin mencionar nombres, denunció la "detención ilegal y arbitraria" de militantes y simpatizantes de Morena y el Partido del Trabajo (PT), así como hostigamiento hacia diputadas federales del movimiento.

      De acuerdo con el Consejo Nacional del partido, hubo participación de agentes de corporaciones estatales que fungieron como "brazos de la intimidación electoral".

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      "Estos hechos vulneran los principios básicos de la competencia democrática", lamentó.

      Ante estas presuntas irregularidades, anunció que consejerías nacionales y estatales acompañarán al Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la ruta legal y jurisdiccional para defender el voto ante autoridades financieras y electorales.

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      "No permitiremos que prácticas antidemocráticas alteren la legitimidad de los resultados electorales ni que estos se normalicen en nuestra vida pública", indicó.

      Tras las elecciones de ayer, Ariadna Montiel Reyes denunció una presunta compra de votos del PRI en la entidad y aseguró que "todos y cada uno de los votos" que obtuvo el partido tricolor fueron comprados en "al menos 500 pesos".

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