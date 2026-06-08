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Sheinbaum responde a Salinas Pliego por críticas a Olinia

Cuestionó los intereses que Elektra cobra a sus clientes por pagos atrasados y defendió el auto eléctrico mexicano

Por El Universal

Junio 08, 2026 11:39 a.m.
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Sheinbaum responde a Salinas Pliego por críticas a Olinia
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien llamó a adquirir las motos Italika que se venden en las tiendas Elektra, ante el lanzamiento del miniauto eléctrico Olinia.

      En su conferencia mañanera de este lunes 8 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo otra vez declaró que Salinas Pliego está muy enojado porque se le obligó a pagar impuestos.

      "Lo que digamos, lo que digamos, va a ser en contra de lo que digamos", expresó la mandataria federal.

      Cabe señalar que el dueño de TV Azteca escribió en sus redes que una moto comercializada en una de sus empresas es más barata y posee mejores cualidades que el mini auto eléctrico desarrollado por el gobierno.

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      "La imagen perfecta de la diferencia entre un empresario privado que fabrica y vende productos útiles y a buen precio para la gente, y un gobierno que desarrolla proyectos absurdos costosos y sin sentido", escribió.

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      La Mandataria Federal también criticó los intereses que cobra Elektra a sus clientes cuando se atrasan en los pagos: "¿Qué pasa cuando una persona no puede pagar la moto, lo que compre en sus tiendas? ¿Qué pasa con eso, cómo es que hablan con sus clientes?", cuestionó.

      Expuso que Olinia es un auto diseñado por mexicanos, mientras que Italika "traen todo de otros países y lo montan aquí, lo arman aquí, o de plano la traen completa".

      Denunció otra vez que el empresario acostumbraba a la evasión de impuestos "que nosotros cerramos": "Están muy enojados, pues porque al final tuvieron que pagar los impuestos, la verdad".

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