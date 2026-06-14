Vuelca auto tras chocar contra muro de contención
Un conductor perdió el control de un Chevrolet rojo y volcó en el puente La Virgen
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El reporte se registró antes de las 07:00 de la mañana, cuando el conductor de un vehículo compacto que circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a la carretera a Matehuala, al llegar a la cima del puente La Virgen, perdió el control de la unidad y chocó contra el muro de contención para terminar volcado.
Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del incidente.
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