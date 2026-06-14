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En Zacatecas escenario para Sheinbaum montado, pese a cancelación

El gobernador David Monreal retiró publicaciones en redes sociales tras la cancelación del evento oficial.

Por El Universal

Junio 14, 2026 10:19 a.m.
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En Zacatecas escenario para Sheinbaum montado, pese a cancelación
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo canceló la noche de este sábado la única actividad que tenía programada este domingo en Zacatecas, Zacatecas, ante amagos de movilizaciones de distintos grupos como docentes y productores del estado.


      En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL esta mañana lluviosa, se constató que en las inmediaciones de la Feria Nacional de Zacatecas quedó instalado todo el equipo para que se realizara la entrega de Programas de Infraestructura junto al gobernador David Monreal.

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      Con resguardo de autoridades, en el lugar se observaron las sillas acomodadas, así como equipo de sonido y pantallas para el evento que fue cancelado.
      "Es que ahí se inunda mucho cuando llueve", "ni sabíamos que iba a venir" y "le iban a hacer un relajo", dijeron algunas personas.
      Tampoco se observaron camiones para trasladar a las personas al evento.
      El gobernador Monreal incluso eliminó de sus redes sociales la publicación de la visita de la titular del Ejecutivo federal a la entidad.
      La noche de ayer se informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cancelaría las actividades que tenía programadas para este domingo en Zacatecas, como parte de su gira de este fin de semana por Colima y Aguascalientes.
      De acuerdo con la agenda oficial de la titular del Ejecutivo federal, "no se tienen actividades públicas programadas" y no se aclaró por qué la cancelación de sus evento.
      Para el mediodía de este 14 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum tenía previsto encabezar los Programas de Infraestructura en Zacatecas, Zacatecas.
      El sábado en su gira por Colima, la titular del Ejecutivo federal inauguró la Central de Ciclo Combinado "Teresa Urrea Chávez" en Manzanillo, Colima, y después se trasladó a Aguascalientes.
      A puerta cerrada, la Mandataria federal entregó este sábado becas Rita Cetina en Aguascalientes junto a la gobernadora panista Tere Jiménez.
      "Por las niñas y los niños de México, Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Aguascalientes", escribió en redes sociales.
      Además, la Mandataria federal entregó, también a puerta cerrada, la Clínica de Hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
      En el marco del día 13 de su paro nacional en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Aguascalientes abordaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para entregarle sus demandas.
      Con lonas, la CNTE de Aguascalientes entregó a la Presidenta una solicitud para que "cesen las medidas de represión" y para que reinstale la mesa de negociación con el magisterio disidente.
      En el marco de las actividades de la Mandataria federal, la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) publicó un pronunciamiento en que dijo que la visita de Sheinbaum representaría "una valiosa oportunidad" para compartirle sus demandas sin que "hayan encontrado aún una solución de fondo".
      Los integrantes de esta sección del SNTE indicaron que siguen enfrentando dificultades para acceder a una vivienda digna; que persisten serias deficiencias en los servicios de salud; que las pensiones y jubilaciones continúan siendo motivo de incertidumbre para miles de familias; y que la seguridad social requiere respuestas integrales y duraderas.
      Las y los docentes dijeron estar abiertos al diálogo para conocer de primera mano "la realidad" que enfrentan.

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