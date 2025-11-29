Hornets regresan a la victoria ante Bulls

CHARLOTTE, EE.UU.- Brandon Miller anotó 27 puntos, Miles Bridges sumó 22, además de aportar ocho rebotes y siete asistencias, y los Hornets de Charlotte vencieron el viernes 123-116 a los Bulls de Chicago, para dejar atrás una seguidilla de siete derrotas.

Collin Sexton añadió 21 puntos desde el banquillo por los Hornets, que limitaron a los Bulls a ocho de 36 en tiros desde más allá del arco de tres puntos. LaMelo Ball contabilizó 16 puntos, además de ocho asistencias y siete rebotes.

Josh Giddey estuvo cerca de conseguir otro triple-doble, al terminar con 25 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias por Chicago en el partido.

Coby White añadió 25 unidades y Nikola Vucevic sumó 13 puntos y 14 rebotes.

Fue el último partido de grupo de la Copa NBA para ambos equipos, aunque ambos habían sido eliminados del torneo al comenzar la noche.