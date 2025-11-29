Se disparó con AMLO asalto al autotransporte

Ciudad de México.- Aunque en el sexenio de Andrés Manuel López los robos al autotransporte en las carreteras del país se incrementaron con respecto a su antecesor, Enrique Peña Nieto, al pasar de un promedio diario de 21 a 26 asaltos por día, en esta administración se observa un promedio de 14 asaltos diarios.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en el gobierno del tabasqueño se registraban, en promedio, 9 mil 324 asaltos al año a conductores del autotransporte, con Peña Nieto se presentaban 7 mil 514 anualmente.

Tan sólo de enero a octubre de 2025 se han cometido 5 mil 204 robos a autotransportistas, 4 mil 262 de ellos realizados con violencia. Y según las proyecciones, se prevé que al cierre de este año este delito llegue a 6 mil 244.

Datos de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) señalan que en lo que va del año, 15 conductores de camiones de carga agremiados a esta organización fueron asesinados al momento del robo, en tanto que en 2024 se registraron 50.

Marisol Ochoa Elizondo, coordinadora del Doctorado en Historia y académica del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana (Ibero) destaca que más de 80% de los atracos cometidos contra autotransportistas son con violencia.

“Esto nos habla mucho de una suerte de falta de atención prioritaria de lo que representa este fenómeno. Las zonas están delimitadas, los modus operandi están delimitados, los horarios y los días de los robos también están sumamente identificados. Entonces, lo que ha hecho falta es actuar”, dice.

El vicepresidente para la zona noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Israel Delgado, explica que el valor de la carga que lleva un camión se ubica en un rango promedio de 50 mil a 100 mil dólares. Es decir, entre 900 mil y un millón 800 mil pesos.

Agrega que, si se trata de productos o dispositivos electrónicos, el monto puede rebasar los 150 mil dólares o alrededor de 2 millones 750 mil pesos.

Sin embargo, si los delincuentes se roban también el tractocamión se deben agregar hasta 5 millones de pesos a las pérdidas.

David Saucedo, especialista en seguridad, precisa que la red nacional de carreteras es vigilada por apenas 20 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) que resultan insuficientes para los más de 916 mil kilómetros de carreteras.