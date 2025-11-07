Hoy, jornada taurina por aniversario de SLP

El segundo fin de semana de noviembre traerá una jornada taurina especial encabezada por la corrida conmemorativa del 130 aniversario de la fundación de la capital San Luis Potosí, evento que se perfila como el principal atractivo dentro de las cuatro corridas programadas en plazas de primera categoría en el país.

La cita será este viernes 7 de noviembre a las 20:00 horas en la emblemática Plaza de Toros “El Paseo-Fermín Rivera”, donde se vivirá un doble mano a mano de alto nivel. En el cartel figuran los rejoneadores Jorge Hernández Gárate, orgullosamente potosino, y Guillermo Hermoso de Mendoza, además a pie los matadores Borja Jiménez y Arturo Gilio, quienes completan una combinación de talento nacional e internacional.