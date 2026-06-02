Woodensky Pierre recibe visa para viajar a Copa Mundial en EE.UU.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — El gobierno de Estados Unidos otorgó una visa a Woodensky Pierre, el único integrante de la selección nacional de fútbol de Haití que vive en el país caribeño, para viajar y participar en la Copa del Mundo, informó un funcionario el martes.

Visa otorgada a Woodensky Pierre para viajar a la Copa Mundial

Thecieux Jeanty, portavoz de la federación haitiana de fútbol, dijo a The Associated Press que Pierre tiene previsto viajar a Florida el martes.

"Fue para él un gran momento, un momento de alegría", recalcó Jeanty.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos seguidores se reunieron alrededor de Pierre el martes, cuando llegó al aeropuerto de Puerto Príncipe. Dijeron a la AP que la visa le había "alegrado el corazón" al futbolista.

Trabajadores del aeropuerto buscaron tomarse fotos con él. Su madre lo abrazó varias veces antes de que se fuera.

Entre los aficionados estaba Guy Ernst Phillipe, quien abrazó a Pierre.

"No podríamos estar más orgullosos. ... Estoy tocando la historia ahora mismo", manifestó.

También le dejó un mensaje personal a Pierre: "Al menos 10 goles", le pidió, mientras ambos se reían.

Preparativos y desafíos de la selección haitiana para el Mundial

La selección haitiana arribó a Florida la semana pasada para participar en el Mundial. Es la segunda vez que Haití se clasifica. La última ocasión que disputó el máximo torneo de fútbol fue en Alemania 1974.

Pierre había estado entrenando con jugadores locales en una zona acomodada de Puerto Príncipe mientras esperaba la visa. El estadio del equipo en la capital haitiana fue considerado demasiado peligroso, por lo que Haití se vio obligado a disputar sus partidos de las eliminatorias mundialistas "como local" en Curazao.

Pierre es de Cité Soleil, un barrio costero que desde hace tiempo enfrenta hambre, matanzas y violencia de pandillas. Está ubicado en el oeste de Puerto Príncipe, que está controlado en un 70% por pandillas.

Haití disputará fogueos previos al Mundial contra Nueva Zelanda el martes y ante Perú el viernes.

Debutará en el Mundial el 13 de junio en Foxborough, Massachusetts, contra Escocia. El 19 enfrenta al cinco veces campeón Brasil en Filadelfia y el 24 a Marruecos en Atlanta.