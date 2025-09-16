Humillan Mellizos a Yankees por 7-0

MINNEAPOLIS.- Simeon Woods Richardson ponchó a 11 bateadores, la mayor cantidad en su carrera, durante seis entradas y Austin Martin impulsó cuatro carreras el lunes en la victoria 7-0 de los Mellizos de Minnesota ante los Yankees de Nueva York.

Nueva York cayó cinco juegos detrás de Toronto, líder del Este de la Liga Americana, con su segunda derrota consecutiva. La ventaja de los Yankees para el primer comodín de la Liga Americana se redujo a un juego sobre Boston.

Woods Richardson (7-4) otorgó tres bases por bolas y permitió dos hits contra el equipo con más anotaciones de la Liga Americana. Kody Funderburk, Travis Adams y Pierson Ohl lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras en relevo.

Brooks Lee conectó un doble y un jonrón, y Edouard Julien tuvo dos hits para los Mellizos, quienes anotaron cinco carreras contra Luke Weaver en la séptima entrada.

Weaver tiene una efectividad de 6.21 en 34 juegos desde que regresó el 20 de junio de una distensión en el tendón de la corva izquierda. Tenía una efectividad de 1.05 en 24 juegos antes de lesionarse.

Los relevistas de los Yankees tienen una efectividad de 5.45 desde el receso del Juego de Estrellas, ocupando el puesto 28 entre los 30 equipos.

Carlos Rodón (16-9) permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas, perdiendo aperturas consecutivas desde junio.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 2-1.