Jefe del Pentágono destaca en Panamá fortalecimiento de cooperación en lucha antidrogas

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CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió el jueves en Panamá el fortalecimiento de la cooperación regional en la lucha contra los cárteles de la droga transnacionales, al tiempo que dio la bienvenida a Colombia a una coalición hemisférica contra el "narcoterrorismo".

Cooperación regional y bienvenida a Colombia

En declaraciones a un grupo de periodistas que lo acompañan en el viaje y antes de presenciar unos ejercicios militares multinacionales a orillas del Canal de Panamá, el jefe del Pentágono señaló que "estamos comenzando por nuestro hemisferio" y trabajando con países como Panamá, Ecuador y ahora Colombia en el tema de la seguridad.

Resaltó que la coalición de 19 miembros está compuesta por países libres y dispuestos a colaborar para enfrentar los cárteles. Lanzó seguidamente una advertencia directa a Cuba señalando que Estados Unidos no tolerará "ese tipo de influencia maligna en nuestro hemisferio". No explicó a qué tipo de influencia se refería, aunque Washington sostiene que la isla, a la que impuso desde inicios de año un cerco petrolero para forzar cambios políticos y económicos, representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. El gobierno cubano lo ha negado.

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La víspera Hegseth instó a los países latinoamericanos en el encuentro de la coalición a no reconocer a la Corte Penal Internacional (CPI), mientras el ejército estadounidense ataca a presuntos narcotraficantes en la región.

Ejercicios PANAMAX 2026 y presencia militar en Panamá

Argumentó que estos esfuerzos "son totalmente legales según el derecho internacional humanitario". Sin embargo, enfrenta interrogantes en su país sobre la legalidad de llevar a cabo ataques mortales contra pequeñas embarcaciones acusadas de traficar drogas.

No quedó claro en las declaraciones de Hegseth qué medidas, si las hay, ha tomado la CPI para obstaculizar las operaciones estadounidenses en la región. Instó a los países reunidos a "abandonar la CPI y rechazar sus intentos de arrebatarles la soberanía a sus gobiernos y tribunales".

También anunció que el nuevo gobierno del presidente conservador Abelardo de la Espriella ha solicitado colaboración estadounidense en operaciones militares conjuntas en Colombia para combatir el "narcoterrorismo", y el jueves le dio la bienvenida al nuevo socio de la coalición.

Sobre la presencia estadounidense en el país centroamericano sostuvo que se trata de una "asociación". Refirió que "cientos de millones de dólares han sido invertidos en la economía panameña y en las fuerzas de seguridad", y afirmó que "los estadounidenses están aquí y han venido para quedarse".

Esta fue la segunda visita de Hegseth a Panamá. La anterior ocurrió en abril de 2025, cuando ambos países firmaron un memorando para ampliar la cooperación en seguridad, con entrenamientos conjuntos y presencia rotativa de personal estadounidense, lo que generó críticas de la oposición política y otros sectores que consideraron que el acuerdo afectaba la soberanía de la nación centroamericana.

En esa ocasión el jefe del Pentágono dijo que Washington no permitiría lo que llamó la presencia "maligna" de China en el Canal de Panamá y la región, en momentos en que Trump advertía sobre la posibilidad de retomar la operación de la vía marítima comercial.

Hegseth presenció por la mañana una demostración táctica que simuló la interdicción de una embarcación vinculada al tráfico ilegal de armas operada por una red transnacional, como parte de los llamados ejercicios PANAMAX.

El ejercicio, realizado frente al guardacostas estadounidense USCG Robert W. Ward a orillas del canal, incluyó la inmovilización de la nave, un abordaje multinacional con unidades de Panamá, México, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos, y culminó con la captura de los supuestos traficantes y el aseguramiento del cargamento ilegal.

PANAMAX 2026 es un ejercicio multinacional realizado de forma presencial y con operaciones prácticas en el que participan Estados Unidos, Panamá y otras 17 naciones. Durante 11 días, las fuerzas realizaron maniobras marítimas, operaciones aéreas, defensa cibernética y ejercicios de fuerzas especiales con el fin de fortalecer la protección del Canal de Panamá y la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas regionales.