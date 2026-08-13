Ola de calor récord en Reino Unido provoca incendios en West Midlands

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LONDRES (AP) — Los bomberos combatían múltiples incendios en el centro de Inglaterra el jueves después de que Reino Unido registrara su día más caluroso del año, mientras un intenso periodo de calor sigue afectando Europa.

Incendios forestales en West Midlands: impacto y respuesta

Los incendios forestales en West Midlands, que dejaron varias casas reducidas a cenizas, han sido "uno de los incidentes más significativos" a los que el servicio de bomberos de la región se ha enfrentado jamás, afirmó el jefe de bomberos Simon Tuhill.

Un niño y tres bomberos fueron trasladados a un hospital tras el incendio forestal en Stourbridge.

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El alcalde de West Midlands, Richard Parker, describió los múltiples incendios en la región como una "situación extremadamente preocupante y de rápida evolución".

Los incendios, cuya causa aún no se ha determinado y que podrían tardar días en extinguirse, se produjeron en el día más caluroso del año, cuando el mercurio alcanzó los 38,1 grados Celsius (100,6 °Fahrenheit) en el oeste de Londres, una décima de grado por encima del máximo anterior establecido el 28 de junio.

Ola de calor récord y condiciones climáticas en Reino Unido y Francia

Reino Unido está experimentando su quinta ola de calor del año. En 2026 ya ha tenido un récord de cuatro días con temperaturas de 36 ºC (96,8 ºF) o más. También ha igualado a 2022 con dos días alcanzando los 38 ºC.

Estas son temperaturas históricas como resultado del cambio climático causado por el ser humano.

Francia también ha registrado su quinta ola de calor este año y la situación es peor. Las temperaturas en Francia han subido aún más, acercándose a los 41 ºC (106 ºF) en varias zonas, desde Aquitania en el suroeste hasta el valle del río Ródano en el este, según el servicio meteorológico nacional.

Reino Unido y Francia, mal preparados para este tipo de calor

Este verano ha demostrado que tanto Reino Unido como Francia no están preparados para hacer frente a estos niveles de calor. Tener aire acondicionado es una rareza más allá de las tiendas y las oficinas, por ejemplo.

En Reino Unido, algunas enfermeras se han desmayado por agotamiento debido al calor mientras trabajaban en hospitales, muchos de ellos ubicados en edificios antiguos que carecen de refrigeración adecuada, indicó el Real Colegio de Enfermería el jueves.

"Cuando el personal de enfermería se desmaya, se siente mareado, enfermo o incluso termina ingresado en los mismos hospitales en los que trabaja porque sus lugares de trabajo no pueden soportar el calor, eso demuestra hasta qué punto se les está fallando", manifestó la directora ejecutiva y secretaria general del RCN, la profesora Nicola Ranger.

Persiste el temor por los incendios forestales

Con la tierra reseca y sin señales de que vaya a llegar una lluvia significativa, las autoridades en toda Europa se mantienen en máxima alerta ante los incendios forestales.

Los bomberos franceses también volvieron a la acción tras un verano complicado y amenazan con ir a la huelga para exigir más personal y recursos para hacer frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

Un incendio estalló el miércoles en la región norteña de Paso de Calais, y otro en Bretaña, lejos de las regiones más calurosas, secas y propensas a los incendios del sur de Francia. Un incendio histórico devoró bosques cerca de Burdeos el mes pasado y obligó a un cuarto de millón de personas a abandonar sus hogares.

En el norte de Grecia, más de 300 turistas y residentes fueron evacuados por mar el jueves después de que un incendio forestal arrasara un bosque de pinos y amenazara viviendas junto al mar, informaron las autoridades.

El Servicio de Bomberos indicó que nueve aviones cisterna y siete helicópteros estaban ayudando a 250 bomberos en torno al complejo turístico de Siviri, en la popular península de Halkidiki. No hubo informes iniciales de heridos ni de daños materiales graves.

En Reino Unido, que cada vez se ve más de un marrón arenoso que de su tradicional verde exuberante, los bomberos han estado desplegados en gran número esta semana tratando de contener un incendio forestal en el New Forest, en el sur de Inglaterra.

En lo que va de año se han registrado unos 1.017 incendios en Inglaterra y Gales, según datos del National Fire Chiefs Council, los mismos que el total del año pasado, que había sido un récord.

Aunque no alcanzan la magnitud de los registrados en Francia, Grecia y España, son una prueba más que suficiente de la necesidad de que Reino Unido se adapte a una nueva realidad.

Las condiciones de sequía se están extendiendo

Al igual que muchas otras partes de Europa, Reino Unido y Francia se enfrentan a condiciones generalizadas de sequía que han marchitado los cultivos y agotado los ríos, lo que aumenta la presión sobre los recursos hídricos para los hogares, la agricultura y el medio ambiente, y obliga a todas las partes de la sociedad a buscar medidas tanto a corto como a largo plazo para mitigar los efectos del cambio climático.

Southern Water, la empresa que gestiona el suministro en el sur de Inglaterra, ha solicitado una inusual orden de sequía que prohibiría a las empresas el uso no esencial de agua, incluyendo para la limpieza de autos y el llenado de piscinas no domésticas, señalando que una ausencia de lluvias "excepcional" está amenazando el abastecimiento. La secretaria de Medio Ambiente, Angela Eagle, decidirá sobre la solicitud, que sería la primera prohibición de este tipo desde mayo de 2006.

Con las temperaturas por los cielos, muchas personas se dirigieron a playas y piscinas al aire libre o encontraron otras formas de refrescarse. En Burdeos, en el suroeste de Francia, niños y adultos buscaron alivio en el emblemático "espejo de agua" de la ciudad. Algunos retozaron en fuentes, se salpicaron la cara y llenaron botellas de agua. Las aves también saciaron su sed.

Se prevé que el calor más intenso se desplace hacia el este, alejándose de Reino Unido y Francia el viernes, y luego disminuya el fin de semana.