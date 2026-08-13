Presidente Kast traslada a presos de alta seguridad a cárcel La Laguna

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BUENOS AIRES (AP) — El gobierno chileno trasladó el jueves a casi 300 reclusos de alto riesgo de diversas partes del país a una enorme prisión nueva, medida con la que el presidente José Antonio Kast busca recuperar impulso en su principal promesa de campaña de combatir al crimen organizado.

Kast viajó a la recientemente inaugurada cárcel La Laguna —una de las más grandes de Chile, ubicada a unos 250 kilómetros (155 millas) al sur de la capital chilena, Santiago— para supervisar el traslado, que su gobierno describió como una iniciativa para aliviar el hacinamiento en las prisiones y evitar que líderes de pandillas encarcelados dirijan a distancia sus empresas criminales desde la prisión.

Imágenes difundidas por el gobierno mostraron a los internos apiñados en filas, con la cabeza agachada y los pies encadenados, lo que evocó escenas de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha hecho énfasis en difundir en redes sociales sus estrictas medidas de seguridad.

La campaña de encarcelamiento masivo de Bukele ha derivado en una reducción drástica de la violencia, pero ha suscitado denuncias de grupos de defensa de los derechos humanos por detenciones arbitrarias, abusos y el deterioro de las libertades civiles.

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Presidente Kast invoca a Bukele como modelo

Al igual que otros aspirantes presidenciales de derecha en toda América Latina, más recientemente en Colombia y Perú, Kast ha invocado a Bukele como modelo para sus propias promesas de combatir el crimen organizado.

Durante la campaña del año pasado, Kast visitó El Salvador para estudiar las políticas de seguridad de Bukele y recorrer la tristemente célebre megacárcel del país, donde no se permiten visitas, recreación ni educación.

"Es una manera de dar una señal clara a los delincuentes de que la mano cambió, de que los vamos a buscar, los vamos a encontrar, los van a juzgar y los vamos a encerrar, de acuerdo a lo que dice nuestra legislación", advirtió Kast en una conferencia de prensa sobre el traslado.

La oficina de Kast informó que 298 presos de máxima seguridad fueron trasladados a La Laguna el jueves en la madrugada desde prisiones de todo el país, incluidos 40 presuntos integrantes de organizaciones criminales, nueve de ellos líderes de pandillas.

Cientos de presos más tienen previsto llegar a La Laguna por etapas, a medida que el gobierno avanza para llenar la instalación hasta su capacidad prevista de 2.097 internos en más de una docena de unidades, incluidas alas de máxima seguridad. Está equipada con 1.500 cámaras de vigilancia, escáneres corporales y tecnología diseñada para bloquear señales de teléfonos celulares.

Medidas y desafíos en seguridad bajo el gobierno de Kast

La prisión, presentada como la instalación más moderna y segura de Chile, abrió sus puertas el año pasado bajo el predecesor de Kast, el presidente de izquierda Gabriel Boric, y comenzó a recibir reos meses antes de que Kast —aliado del presidente estadounidense Donald Trump— asumiera el cargo.

Kast vuelve a centrarse en la seguridad tras un inicio vacilante.

El intento de Kast de dar publicidad a la medida llega mientras busca cumplir sus promesas emblemáticas en materia de seguridad tras un inicio vacilante.

"Si hay un punto en el cual la ciudadanía nos interpela a todos es mayor seguridad", expresó Kast el jueves. "Y eso es lo que se está dando ahora, en un traslado seguro y en una señal clara al crimen organizado y al terrorismo".

Destituyó a su primer ministro de Seguridad poco más de dos meses después de iniciar su gobierno, y ha tenido dificultades para implementar su promesa central de campaña de deportar rápidamente a inmigrantes. Hasta ahora, su gobierno ha deportado a unos 878 de los aproximadamente 300.000 inmigrantes en Chile que carecen de permiso para estar en el país. Otros 7.501 inmigrantes se fueron voluntariamente durante los primeros siete meses de 2026.

Algunos votantes han expresado su frustración de que, hasta ahora, las políticas de seguridad de Kast han diferido poco de las aplicadas bajo Boric, ante lo cual Kast presentó la semana pasada un importante paquete de seguridad que otorgaría al Estado autoridad más amplia para combatir el delito.

Las propuestas, muchas de ellas ya ante el Congreso, contemplan una presencia policial permanente en los barrios más peligrosos de Chile, sanciones más severas por pertenecer a pandillas, y una nueva agencia estatal para incautar y destruir bienes vinculados al crimen organizado.

La legislación también flexibilizaría las normas que rigen el uso de la fuerza por parte de la policía, y modificaría la Constitución para facilitar la declaración de estados de emergencia en respuesta a graves amenazas a la seguridad.

Chile sigue estando entre los países más seguros de América Latina, pero un incremento reciente de los secuestros, la extorsión y el narcotráfico —junto con la expansión de pandillas transnacionales como el Tren de Aragua de Venezuela— ha causado hacinamiento en las prisiones del país y azuzado la ansiedad pública sobre el crimen organizado, lo que ayudó a impulsar a Kast a la victoria electoral en diciembre.