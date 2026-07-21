logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Igualan Guardianes récord en casa

La ofensiva de Cleveland conectó 7 jonrones en triunfo sobre Mellizos

Por AP

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
A
Igualan Guardianes récord en casa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CLEVELAND.- Petey Halpin y Rhys Hoskins conectaron dos jonrones cada uno y los Guardianes de Cleveland igualaron un récord de la franquicia en un juego como locales al pegar siete cuadrangulares en su victoria 13-4 sobre los Mellizos de Minnesota la noche del lunes. El venezolano Bryan Rocchio, Travis Bazzana y Patrick Bailey también se volaron la barda por Cleveland.

      Fue la sexta vez en las 125 temporadas de la franquicia que Cleveland conectó al menos siete jonrones. Cleveland pegó un récord de la franquicia de ocho vuelacercas en Milwaukee el 25 de abril de 1997 y en Seattle el 16 de julio de 2004.

      Cleveland también disparó siete cuadrangulares en casa el 30 de abril de 2013, contra Filadelfia.

      El abridor de Minnesota, Joe Ryan (6-6), estableció un récord de la franquicia al permitir seis jonrones. El derecho All-Star cedió ocho carreras y 10 imparables —la mayor cifra de su carrera— en cuatro entradas, elevando su efectividad de 2,85 a 3,38.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Chase DeLauter, de Cleveland, conectó cuatro hits e impulsó tres carreras. Bailey también tuvo cuatro imparables. Halpin sumó tres indiscutibles y tres carreras impulsadas, y Bazzana también aportó tres hits. Byron Buxton, quien fue activado de la lista de lesionados antes del juego, conectó dos hits por Minnesota.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas
      Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas

      Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas

      SLP

      El Universal

      La selección femenil de México se prepara para el partido decisivo contra Haití que definirá su pase al Mundial Brasil 2027.

      María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE
      María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE

      María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE

      SLP

      El Universal

      Más de 600 atletas mexicanos viajarán a Santo Domingo con confianza en el apoyo institucional.

      Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos
      Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos

      Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos

      SLP

      El Universal

      CONADE garantiza recursos y apoyo multidisciplinario para los deportistas que representarán a México.

      Mensajes revelan presión del equipo legal en tratamiento de Maradona
      Mensajes revelan presión del equipo legal en tratamiento de Maradona

      Mensajes revelan presión del equipo legal en tratamiento de Maradona

      SLP

      EFE

      Siete médicos imputados por homicidio simple en juicio por muerte de Diego Maradona.