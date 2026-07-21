Igualan Guardianes récord en casa
La ofensiva de Cleveland conectó 7 jonrones en triunfo sobre Mellizos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CLEVELAND.- Petey Halpin y Rhys Hoskins conectaron dos jonrones cada uno y los Guardianes de Cleveland igualaron un récord de la franquicia en un juego como locales al pegar siete cuadrangulares en su victoria 13-4 sobre los Mellizos de Minnesota la noche del lunes. El venezolano Bryan Rocchio, Travis Bazzana y Patrick Bailey también se volaron la barda por Cleveland.
Fue la sexta vez en las 125 temporadas de la franquicia que Cleveland conectó al menos siete jonrones. Cleveland pegó un récord de la franquicia de ocho vuelacercas en Milwaukee el 25 de abril de 1997 y en Seattle el 16 de julio de 2004.
Cleveland también disparó siete cuadrangulares en casa el 30 de abril de 2013, contra Filadelfia.
El abridor de Minnesota, Joe Ryan (6-6), estableció un récord de la franquicia al permitir seis jonrones. El derecho All-Star cedió ocho carreras y 10 imparables —la mayor cifra de su carrera— en cuatro entradas, elevando su efectividad de 2,85 a 3,38.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Chase DeLauter, de Cleveland, conectó cuatro hits e impulsó tres carreras. Bailey también tuvo cuatro imparables. Halpin sumó tres indiscutibles y tres carreras impulsadas, y Bazzana también aportó tres hits. Byron Buxton, quien fue activado de la lista de lesionados antes del juego, conectó dos hits por Minnesota.
no te pierdas estas noticias
Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas
El Universal
La selección femenil de México se prepara para el partido decisivo contra Haití que definirá su pase al Mundial Brasil 2027.
María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE
El Universal
Más de 600 atletas mexicanos viajarán a Santo Domingo con confianza en el apoyo institucional.
Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos
El Universal
CONADE garantiza recursos y apoyo multidisciplinario para los deportistas que representarán a México.