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Infantino, abierto a revisión de la FIFA

Por AP

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Infantino, abierto a revisión de la FIFA
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha indicado que estaría abierto a una revisión independiente de su sistema de gobernanza y señaló su disposición a considerar reformas.

      Infantino envió una carta el lunes en la que expone esta propuesta a todos los miembros del Consejo de la FIFA y a las 211 asociaciones miembro, ante la próxima reunión del Consejo de la FIFA prevista para el 15 de octubre, en un contexto de intenso escrutinio y críticas tras el fracaso del proyecto "FIFA Forward Enterprise" (FFE).

      "Preguntaré al Consejo si desea encargar una evaluación externa e independiente del actual marco de gobernanza de la FIFA para las principales iniciativas estratégicas y que recomiende posibles mejoras", señaló Gianni Infantino en su carta, a la que tuvo acceso The Associated Press.

      "Propondré que el Consejo establezca una consulta directa, estructurada y con plazos definidos con las confederaciones y las asociaciones miembro sobre cómo reforzar aún más los procesos de toma de decisiones de la FIFA", añadió.

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