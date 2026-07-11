logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bellingham lidera victoria de Inglaterra y avanza a semis

El partido de cuartos en Miami se definió en prórroga con un doblete del jugador del Real Madrid

Por EFE

Julio 11, 2026 05:59 p.m.
A
Bellingham lidera victoria de Inglaterra y avanza a semis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Inglaterra se clasificó este sábado a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 1-2 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham, en un partido de cuartos de final jugado en Miami que se definió en la prórroga de 30 minutos.

      Detalles del partido y goles decisivos

      El jugador del Real Madrid anotó en el segundo minuto añadido al primer tiempo y en el tercero del alargue, con lo que llegó a seis anotaciones en el torneo.

      Noruega se había ido en ventaja a través de Andreas Schejelderup a los 35 minutos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Próximo rival y contexto del torneo

      El próximo miércoles, Inglaterra enfrentará en semifinales al ganador del encuentro que más tarde jugarán Argentina y Suiza.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bellingham lidera victoria de Inglaterra y avanza a semis
      Bellingham lidera victoria de Inglaterra y avanza a semis

      Bellingham lidera victoria de Inglaterra y avanza a semis

      SLP

      EFE

      El partido de cuartos en Miami se definió en prórroga con un doblete del jugador del Real Madrid

      México demostró con creces que estaba listo para el Mundial: FIFA
      México demostró con creces que estaba listo para el Mundial: FIFA

      México "demostró con creces" que estaba listo para el Mundial: FIFA

      SLP

      El Universal

      Martínez-Celis reconoció que Jalisco respondió ante incidentes y que México superó expectativas pese a retos.

      México gana dos medallas de plata en copa de tiro con arco
      México gana dos medallas de plata en copa de tiro con arco

      México gana dos medallas de plata en copa de tiro con arco

      SLP

      El Universal

      Ximena Estrada y Miguel Becerra protagonizaron la final de equipos mixtos con un marcador cerrado.

      Muere Jayden Adams, jugador de Sudáfrica
      Muere Jayden Adams, jugador de Sudáfrica

      Muere Jayden Adams, jugador de Sudáfrica

      SLP

      El Universal

      El mediocampista sudafricano jugó tres partidos en el torneo celebrado en Norteamérica