Bellingham lidera victoria de Inglaterra y avanza a semis
El partido de cuartos en Miami se definió en prórroga con un doblete del jugador del Real Madrid
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Inglaterra se clasificó este sábado a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 1-2 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham, en un partido de cuartos de final jugado en Miami que se definió en la prórroga de 30 minutos.
Detalles del partido y goles decisivos
El jugador del Real Madrid anotó en el segundo minuto añadido al primer tiempo y en el tercero del alargue, con lo que llegó a seis anotaciones en el torneo.
Noruega se había ido en ventaja a través de Andreas Schejelderup a los 35 minutos.
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Próximo rival y contexto del torneo
El próximo miércoles, Inglaterra enfrentará en semifinales al ganador del encuentro que más tarde jugarán Argentina y Suiza.
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EFE
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