Admite RGC posible anulación de Ley Serrano

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El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que "muy seguramente" se derogará la ley que penaliza el uso indebido de la creación de contenido audiovisual con inteligencia artificial (IA), conocida como "Ley Serrano", en referencia a su promotor: el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés.

Gobierno estatal prepara diálogo con medios para discutir Ley Serrano

Después de acudir a una gira de trabajo en el municipio de Ciudad Valles, refirió que "muy seguramente" desde el Gobierno del Estado, se convocará a todos los medios de información para discutir los alcances y criterios de la reforma al Código Penal del Estado.

Al igual que, en interlocuciones previas con la prensa, reiteró que debe regularse la proliferación de páginas falsas y mientras tanto, dejar pendiente la discusión en materia del contenido de la IA.

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Próxima iniciativa de ley para regular contenido audiovisual con IA

Informó que próximamente el Gobierno del Estado, formalizará la presentación de una iniciativa de ley ante el Poder Legislativo, donde argumente todo el contenido antes mencionado.

"Es un tema que debe de seguirse platicando y haciendo en conjunto con todos los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo en que se debe de revisar esa ley", comentó.

La inminente decisión de Gallardo Cardona, contrasta con lo vertido hace unas semanas por parte de J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de la administración estatal, quien expuso que el estado, se pronunciaría hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera si es constitucional o no, la modificación al Código Penal del Estado.