México "demostró con creces" que estaba listo para el Mundial: FIFA

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El director ejecutivo de Seguridad y Protección Civil de la FIFA en México, Rodrigo Martínez-Celis, mostró este sábado su satisfacción de que el país haya "demostrado con creces" que estaba listo para acoger el Mundial de fútbol 2026 pese a la "narrativa" de inseguridad que podía rodearle como anfitrión.

"La narrativa que podríamos haber encontrado de que México no estaba listo para organizar un evento como lo organizamos, al momento podemos decir que México sí estaba listo para organizarlo y esa es la imagen que se lleva el mundo", señaló el alto responsable de la FIFA en una entrevista con EFE desde sus oficinas en Ciudad de México.

Balance positivo y reconocimiento al Gabinete de Seguridad federal

Ante la finalización de la Copa del Mundo en México, uno de los tres anfitriones del torneo con Estados Unidos y Canadá, Martínez-Celis señaló que el balance que hace el máximo organismo del fútbol es "positivo".

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"El mejor indicador para nosotros es que hoy el mundo está hablando de lo bien que se llevaron a cabo los partidos en México. Nuestra misión cumplida es que la gente esté hablando del fútbol y creo que es el mejor indicador para nosotros", afirmó.

En este sentido, reconoció el "excelente trabajo" del Gabinete de Seguridad federal, lo que, a su juicio, confirmó que el país "estaba más que listo" para ser sede del "evento más grande de la humanidad".

Apertura del torneo y manejo de incidentes

Asimismo, el jefe de Seguridad de FIFA llamó la atención que el partido inaugural del torneo en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Azteca) supuso una "excelente apertura" del torneo pese a la "presión adicional" que conlleva, los problemas de movilidad de la capital del país o las manifestaciones multitudinarias.

"El Mundial para México fue un tema de seguridad nacional y de orgullo nacional. Y así fue como trabajamos con ellos", añadió Martínez-Celis, quien previamente fue secretario de Seguridad en el Estado de México y alto responsable en el Centro Nacional de Inteligencia.

El "terrible incidente" de los muertos en los festejos

Como incidente a analizar, el responsable de FIFA mencionó el "terrible" fallecimiento de cinco personas durante los festejos mundialistas, situación que lamenta "totalmente" y de la que, añadió, será revisada en las reuniones posteriores a la final de la Copa del Mundo.

Sobre los temores de inseguridad en la sede de Guadalajara (oeste), que se acrecentaron a finales de febrero tras la jornada de violencia que sacudió el país tras la muerte en un operativo militar del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", Martínez-Celis subrayó que el estado de Jalisco "estuvo a la altura" de las circunstancias.

"Cuando se generó ese incidente, nosotros empezamos a construir nuestros análisis de riesgo. Siempre tenemos que tener plan B, C y D. Estábamos listos para cualquier contingencia. Tuvimos una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional (...) en donde se revisó una vez más los operativos y cómo vamos a estar listos", dijo.

Por último, quiso detenerse en el "chip mexicano de abrir las puertas a cualquier nacionalidad", como por ejemplo a la selección de Irán, que finalmente se hospedó en la ciudad mexicana de Tijuana por las trabas burocráticas y logísticas impuestas por EE.UU.

"FIFA es ajena a la situación geopolítica. Irán se tardó en elegir. Y cuando deciden quedarse en Tijuana, está dentro de la regla FIFA. Tijuana respondió de primera", concluyó.