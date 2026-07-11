Aspecto de Charlize Theron divide opiniones en redes

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Charlize Theron está dando de qué hablar en redes por su apariencia física. La actriz de 50 años asistió a la alfombra roja del estreno en París de "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, donde lució un vestido floral de Christian Dior que desató una ola de comentarios por lo delgada que se veía.

Usuarios especulan sobre uso de Ozempic en apariencia de Charlize Theron

Las imágenes del evento rápidamente se viralizaron en X, donde algunos usuarios aseguraron, sin presentar pruebas, que la estrella podría haber recurrido a Ozempic, medicamento que se ha vuelto objeto de especulación entre internautas cuando celebridades muestran cambios físicos.

Comentarios como "Ozempic tiene otra villana" o "parece haber caído en la madriguera del conejo de Ozempic" comenzaron a multiplicarse, mientras otros calificaron su aspecto de "irreconocible" y lamentaron que "otra belleza de Hollywood" hubiera cambiado tanto.

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Charlize Theron defiende su imagen con hábitos saludables

De acuerdo con el Daily Mail, el medio buscó una postura de los representantes de la actriz, aunque hasta el momento de su publicación no había obtenido respuesta. En contraste con las críticas, también hubo usuarios que salieron en su defensa y señalaron que no existe evidencia para atribuir su apariencia al uso del medicamento.

"Internet realmente ve a una celebridad más delgada e inmediatamente grita 'Ozempic'", escribió uno de ellos, mientras otro aseguró que su físico podría ser resultado de ejercicio constante y una alimentación saludable.

La propia Theron ha hablado en distintas ocasiones sobre sus hábitos. En 2017 contó a la revista Red que procura consumir jugos, col rizada y ensaladas verdes todos los días, además de dormir lo suficiente y evitar el alcohol cuando busca sentirse mejor. También explicó a Elle UK, en 2007, que prefiere mantener un equilibrio y darse gustos ocasionales en lugar de restringirse por completo.

En 2018, según Harper's Bazaar, la ganadora del Oscar reveló que se había enamorado del Pilates y que gran parte de su alimentación estaba basada en productos vegetales crudos. Además, aseguró que suele ajustar la cantidad de comida de acuerdo con la actividad física que realiza cada día.

Mientras el debate sobre su imagen continúa en redes sociales, Charlize Theron se prepara para el estreno de "La Odisea", una de las producciones más esperadas de Christopher Nolan, en la que interpreta a la diosa del mar Calipso. La película llegará a los cines el próximo 17 de julio con un elenco encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Lupita Nyong'o, entre otros.