Video | El ICE persiguió y mató a Lorenzo Salgado en Houston

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La indignación por el caso del asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sigue en aumento, y ahora han salido a la luz nuevas imágenes en las cuales se observan fragmentos de la persecución que realizó la agencia estadounidense al vehículo en el que viajaba Salgado, previo a su detención y muerte.

Los videos en cuestión fueron recopilados por Devon Lum, periodista de The New York Times (NYT), quien llevó a cabo un análisis de los mismos destacando que los agentes utilizaron camionetas sin ningún distintivo para la persecución, además de que nunca se percibe ninguna agresión por parte del migrante que haya motivado una respuesta de los uniformados.

El periodista expuso que el 7 de julio, alrededor de las 6:50 horas (tiempo local de Houston), Lorenzo Salgado Araujo conducía su vagoneta blanca con tres trabajadores hacia un sitio de construcción en el este de la ciudad texana. Lo que comenzó como un trayecto rutinario terminó en una persecución agresiva por parte de agentes de ICE en vehículos sin identificar, culminando en un disparo fatal.

Cámaras de seguridad de negocios y otros puntos de la zona captaron imágenes que ofrecen una ventana parcial pero reveladora de los momentos previos al incidente. Los materiales muestran maniobras agresivas de los agentes sin luces de emergencia activadas, contradiciendo en parte la narrativa inicial de la agencia federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La secuencia según las imágenes

A las 6:46 horas, dos vehículos sin marcas de ICE (una SUV Nissan y un Jeep) siguieron la vagoneta de Salgado Araujo por Wayside Drive, según una cámara de una barbería. Ninguno traía luces encendidas. Poco después, al girar en Canal Street, el Jeep acelera junto al lado del conductor de la vagoneta. Hay un breve corte en la visibilidad, luego ambos vehículos se desvían hacia el costado de la carretera. No está claro si hubo contacto físico en ese punto.

Mientras tanto, la Nissan, que había perdido el giro, cruzó un estacionamiento para reincorporarse a Canal Street y se dirigió directamente hacia la vagoneta, que intentó retroceder. Parece un intento de cerco. La vagoneta luego avanzó, alejándose de dos agentes que la perseguían a pie.

"Se puede ver cómo el panelado lateral de la vagoneta se desprende, posiblemente dañado por una colisión no captada por la grabación", indicó Devon Lum en un hilo que compartió a través de la red social X.

El periodista del Times indicó que, posteriormente, Salgado Araujo se estacionó más adelante, tras lo cual un agente abrió la puerta del pasajero y los ocupantes fueron sacados y esposados. En otro de los videos se observa que un automovilista que pasaba por la zona captó cuando Salgado Araujo yacía ya en el suelo, junto a dos agentes, quejándose y con la camisa empapada en sangre.

"La filmación disponible de las cámaras de seguridad carece de audio, y la posición de los vehículos y los agentes está oculta de manera intermitente a lo largo de todo el material. Sigue sin estar claro si hubo un arrollamiento o una colisión, o en qué momento se dispararon los tiros", explicó Lum.

El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirman que los agentes buscaban a otras dos personas de origen guatemalteco que coincidían con la descripción de un pasajero. Las autoridades han insistido en que, al intentar detener la vagoneta, Salgado Araujo habría embestido un vehículo del ICE, ignorado órdenes y tratado de atropellar a un oficial, por lo que un agente disparó en legítima defensa.

"Se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", indicó la agencia en un comunicado oficial.

LEA TAMBIÉN Migrante no amenazaba a agente de ICE: testigos Houston, Texas.- Tres hombres que iban a bordo de una camioneta y vieron cómo un agente de inmigración le disparó y mató al conductor en Houston afirmaron que el mexicano recibió un disparo a través d...

Los tres pasajeros sobrevivientes, representados por un abogado, contradicen esta versión: niegan que la vagoneta haya intentado atropellar a ningún agente y afirman que los disparos ocurrieron casi inmediatamente después de que los agentes bajaran de sus vehículos. No había un oficial en la trayectoria del vehículo, según su testimonio.

La familia de Salgado Araujo, incluido su hijo Ronaldo, exige una investigación independiente. Lo describen como un padre, esposo y empresario dedicado que construía hogares en Houston. Temían que los vehículos sin marcas fueran ladrones de herramientas. México ha expresado preocupación por casos similares.

Los familiares del migrante mexicano también han denunciado que no han podido recuperar el cuerpo de su ser querido debido a que su esposa es indocumentada, por lo que uno de los hijos evalúa cómo hacerlo.

"Lamentablemente, ella es indocumentada, y estamos trabajando con la familia y con abogados para obtener un poder notarial para que Ronaldo pueda ir a reclamar la vida de su padre. No nos lo han puesto fácil. Se lo han puesto muy, muy difícil a la familia", expresó Juan Proaño, director de Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

"¡Me están matando!", grita

La familia busca recuperar el cuerpo para darle digna sepultura a Lorenzo, además de que se pueda realizar una autopsia independiente que explique el motivo de su fallecimiento.

"Merece un funeral digno, tiempo suficiente para que la familia guarde luto", agregó Proaño. "Además, estamos haciendo los trámites necesarios para programar una autopsia independiente, al margen de lo que la ciudad pueda hacer con el cuerpo".

Para lograr una investigación justa e independiente de la que realiza el Buró Federal de Investigación (FBI), los defensores de la familia pidieron a las autoridades locales preservar todas las pruebas, grabaciones de la cámara corporales, de los vehículos, los registros oficiales, las fotografías, sobre el incidente.