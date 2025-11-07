Invitan a lid atlética 5K “Alfonsina” 2025

El Instituto Latinoamericano de San Luis anunció oficialmente la segunda edición de su carrera atlética 5K “Alfonsina”, la cual se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre en el Parque Tangamanga I, uno de los espacios naturales más representativos de la capital potosina. La cita para los participantes será a partir de las 7:30 de la mañana.

El costo de inscripción es de $300 pesos, e incluye playera oficial del evento, medalla conmemorativa e hidratación durante la competencia. Los registros pueden realizarse en las oficinas del Instituto Latinoamericano, ubicadas en Arista #770, colonia Tequisquiapan, o bien solicitar informes al teléfono 444-481-0654 en horario de oficina.

La carrera 5K “Alfonsina” se distingue por su recorrido dentro del Parque Tangamanga I, lo que permitirá a los corredores disfrutar de un entorno natural, áreas verdes y un ambiente familiar que motiva a deportistas de todas las edades a participar.

El Instituto Latinoamericano hizo un llamado a estudiantes, familias, corredores recreativos y atletas experimentados a sumarse a esta fiesta deportiva que promueve la salud, el compañerismo y el amor por el deporte. Con cupo aún disponible, los organizadores invitan a los interesados a realizar su inscripción en los próximos días y ser parte de esta segunda edición que promete repetir el entusiasmo y la energía vividos en su debut.

