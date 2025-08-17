logo pulso
Invitan al Torneo Nacional de Squash

Por Romario Ventura

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan al Torneo Nacional de Squash

San Luis Potosí reunirá a destacados atletas nacionales como parte de las actividades de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025 con el Torneo Nacional de Squash a efectuarse en el Deportivo 2000 del viernes 22 al domingo 24 de agosto, organizado por la Federación de Squash de México.

La competencia contará con categorías como segunda, tercera y cuarta fuerza, Máster B, Infantil Principiantes, Femenil Abierta y Sub 15 Mixtos. Los partidos se disputarán en el Deportivo 2000, ubicado en Salvador Nava 1700, en la comunidad de San Juan de Guadalupe.

Todavía hay inscripciones disponibles que tendrá un costo de $500 pesos. Principiantes infantiles $700 pesos demás categorías. Inscripciones con el Prof. Abel Hernández López organizador del torneo. Cel. 4442016058, Cuenta BBVA: 4152314340580193.

El Nacional de Squash está dentro del calendario deportivo de la feria y se espera la participación de jugadores de diferentes estados del país, fortaleciendo la actividad física y el intercambio deportivo en la región.

