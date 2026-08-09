Baja California Sur inicia registro de fosas comunes en panteones

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En Baja California Sur autoridades pusieron en marcha el programa para el registro de fosas comunes de los panteones del estado como parte de los trabajos de búsqueda e identificación de personas.

Lizeth Collins Collins, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la entidad confirmó que el fin de semana concluyó la primera etapa para localizar los sitios donde fueron sepultadas personas que permanecen sin identificar y contar con información que permita programar exhumaciones y estudios forenses.

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Los primeros trabajos se realizaron en coordinación con personal del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) de la Comisión Nacional de Búsqueda para actualizar el diagnóstico estatal, y se enfocaron en seis cementerios de La Paz y Los Cabos.La funcionaria explicó que la revisión se realizó sin efectuar exhumaciones. La primera etapa consistió en la intervención de especialistas, quienes recorrieron los cementerios y utilizaron estudios del subsuelo, levantamientos topográficos, fotografías aéreas con drones y otras herramientas para determinar las características y ubicación de las fosas comunes.El objetivo es conocer con mayor precisión dónde se encuentran estas inhumaciones y disponer de información suficiente antes de recuperar los restos de personas fallecidas que continúan sin identificar."Estas acciones permiten actualizar el registro de fosas comunes con información arqueológica, geológica y geofísica especializada que fortalece el programa de exhumaciones e identificación forense para brindar certeza a las familias y garantizar un trato digno a las personas fallecidas sin identificar", remarcó Collins Collins.Las autoridades prevén continuar el programa en cementerios del resto de Baja California Sur hasta contar con información de los cinco municipios.Más de mil personas siguen sin ser localizadasEl inicio de este programa ocurre en medio de crecientes reportes sobre desapariciones de personas en la entidad y reclamos de colectivos sobre la agilización de procesos de identificación.De acuerdo con cifras de la Secretaría General de Gobierno estatal, desde la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, en 2019, las autoridades contabilizan 3 mil 483 reportes históricos de desaparición que incluyen varias administraciones. De ese universo, mil 964 personas han sido encontradas con vida y 311 sin vida. Permanecen sin ser localizadas un total de mil 208 personas.El colectivo Búsqueda por La Paz enfatizó que se requieren fortalecer las áreas de Servicios Periciales y de Genética con más personal para agilizar los procesos de identificación y reconocimiento de cuerpos que permanecen bajo resguardo.