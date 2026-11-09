Isaac del Toro gana en Singapur

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El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), con un ataque irrefrenable en los tres últimos kilómetros, se ha impuesto este domingo en el Criterium del Tour de Francia EFGH Singapur por delante de la gran esperanza francesa, Paul Seixas (Decathlon).

Nadie pudo con el corredor de Ensenada cuando decidió tomar las riendas y protagonizar un poderoso cambio de ritmo para cruzar la meta tras 61.25 kilómetros con un tiempo de 1h22:31 y unos diez metros de ventaja sobre Seixas, que no pudo resistir el empuje del mexicano.

El tercer peldaño del podio, a ocho segundos, fue para el noruego Soren Warenskjold (Uno-X Mobility), que acabó superando en la recta final al suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla).

"Fue mucho más duro de lo que esperaba. Con este calor y esta humedad de locos, sufrí hasta la meta. Por suerte, tenía buenas piernas. Pero el ritmo fue increíblemente rápido durante todo el día y, sumado al calor, fue realmente duro", explicó el ciclista mexicano.

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"Paul no dejaba de recortar distancias. Fue realmente difícil y simplemente intenté darlo todo. Por suerte, funcionó", apuntó del Toro, quien admitió que un día ganará él y otro el francés. "Eso forma parte de la vida, así que solo tenemos que disfrutar de estos momentos", manifestó el corredor de UAE, quien reconoció tras la prueba que solamente quería dormir porque estaba "muy cansado".