¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La muerte de mil 154 aves en una granja dedicada a la producción de huevo para consumo derivó en la confirmación de un segundo brote de influenza aviar en el municipio de Umán.

Senasica confirma virus H5 en Umán

Esta nueva contingencia obligó a las autoridades federales a autorizar la vacunación preventiva en granjas comerciales de ocho municipios yucatecos.

De acuerdo con la información oficial, el reporte de mortalidad fue realizado por el personal de la unidad de producción, lo que motivó la intervención de especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las muestras recolectadas fueron remitidas al laboratorio oficial de Mérida, donde se confirmó la presencia del virus H5.

Acciones de la autoridad y vacunación preventiva

La Secretaría de Agricultura informó que el foco sanitario ya fue atendido; sin embargo, no precisó la población total de aves que albergaba la granja afectada ni el balance detallado de las acciones de contención aplicadas en el sitio.

Como parte de la respuesta sanitaria, se avaló la aplicación de vacuna preventiva en unidades comerciales ubicadas en Chocholá, Hunucmá, Kinchil, Mérida, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán, zona en la que operan 39 granjas entre productoras de huevo y centros de reproducción avícola.

Este nuevo hallazgo ocurre semanas después de que se confirmara un primer brote en otra granja de huevo de Umán el pasado 5 de noviembre, donde se notificó la muerte inusual de 862 pollos en una unidad con 225 mil 860 aves.