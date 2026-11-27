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La lluvia que este viernes 27 de noviembre provocó cierres viales en la capital potosina podría continuar durante la mañana del sábado. Para el domingo se espera que el cielo aclare y la tarde sea más cálida, aunque persistirá el frío al amanecer.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó este viernes que durante las siguientes 24 horas podrían registrarse lluvias ligeras y constantes en las cuatro regiones de San Luis Potosí. En la capital, los encharcamientos afectaron la circulación en el bulevar Jacobo Payán y el paso a desnivel de Manuel José Othón, entre otras vialidades.

Para el sábado 28 de noviembre, el pronóstico en la ciudad indica 50 por ciento de probabilidad de lluvia por la mañana, con una temperatura mínima de 7 grados. Por la tarde, el termómetro podría alcanzar los 19 grados, con cielo de nublado a parcialmente nublado.

El domingo 29 se perfila como el día más seco del fin de semana. En la capital se esperan una mañana fría, periodos de sol y una temperatura máxima cercana a 20 grados.

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En las zonas montañosas del sur del estado, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la primera tormenta invernal de la temporada podría ocasionar nieve o aguanieve en elevaciones superiores a 2 mil 800 metros. El aviso abarca hasta las ocho de la mañana del sábado.