Itzel Rangel gana Premio Municipal del Deporte 2025

El Gobierno de la Capital dio a conocer a los ganadores del Premio Municipal del Deporte 2025, reconocimiento que distingue a los atletas y entrenadores más destacados del periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, por sus logros a nivel nacional e internacional.

La elección se llevó a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Deporte Municipal, con la participación de un jurado conformado por el exatleta olímpico Juan Armando Quintanilla, el entrenador Fernando Montelongo Azúa, la vocal de la Asociación de Tenis de Mesa, María Magdalena Turrubiartes Noyola y el periodista deportivo Justino Portillo Quijano, quienes analizaron minuciosamente cada una de las propuestas recibidas.

Tras la evaluación de resultados y méritos deportivos, se determinó que la ganadora del Premio Municipal del Deporte 2025 en la categoría de Atleta No Profesional es Lorena Itzel Rangel Batres, estudiante potosina de la Universidad Estatal de Louisiana, quien destacó internacionalmente al romper la marca mexicana de la milla en el Boston University Valentine Invitational en Estados Unidos, con un tiempo de 4:26.56, superando el récord anterior de Alma Cortés. Este logro le valió su clasificación al Campeonato Mundial Indoor en Nanjing, China.

En la modalidad de Deporte Adaptado, el reconocimiento fue para Gerardo Armando Castillo Silos, quien además de sus triunfos nacionales, obtuvo el tercer lugar en dobles SH6 de para bádminton durante una competencia internacional celebrada en Perú.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el Premio Municipal del Deporte 2025 al Entrenador del Año correspondió a Diobel Valdés del Castillo, quien consiguió nueve medallas a nivel nacional y logró clasificar a su atleta Vicente Uriel Montoya Alvarado al Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas en Cali, Colombia, donde obtuvo medalla de bronce. Además, su labor fue clave para sumar 21 preseas en el Nacional Infantil y Sub-15.

Finalmente, en la categoría de Atleta Profesional, el galardón fue otorgado al piloto potosino Alejandro de Alba Márquez, por su sobresaliente temporada en el automovilismo, siendo el único potosino en conquistar el título de la temporada regular de NASCAR México Series, el campeonato más importante del deporte motor en el país.