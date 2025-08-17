logo pulso
Jannik Sinner va a la final ante Alcaraz

Por EFE

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
Jannik Sinner va a la final ante Alcaraz

Washington.- El italiano Jannik Sinner se clasificó este sábado para la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) al derrotar al francés Terence Atmane, número 136 del mundo y revelación del torneo, por 7-6 (4) y 6-2.

Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, enfrentará en la final al español Carlos Alcaraz (2) que superó por 6-4 y 6-3 al alemán Alexander Zverev (3).

Atmane, que había derrotado al estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) en octavos de final o al danés Holger Rune (número 9) en cuartos, también plantó cara a Sinner en la semifinal disputada este sábado.

El francés llevó el primer set al ‘tie-break’ tras defender su saque sin ceder un solo juego, pero Sinner impuso su ley en el desempate.

