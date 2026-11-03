Cemex y Ancore concluyen colado de la última losa de Torre Rise

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Cemex y Ancore Group concluyeron la obra civil de Torre Rise con el colado de la última losa, ubicada en el piso 101. Este avance estructural permitió que el rascacielos alcanzara los 412 metros de altura, con lo que se posiciona oficialmente como el edificio más alto de Latinoamérica.

Con la instalación de una antena de 72 metros, la construcción llegará a una altura definitiva de 484 metros. El colado se realizó durante el fin de semana pasado y contó con la asistencia de directivos de Ancore Group, Alora, Nest y Cemex. Entre los representantes presentes estuvieron Sergio Menéndez, presidente de Cemex México, y Óscar Martínez, director general de Ancore Group.

Para concretar este avance, Cemex participó tanto en el suministro de concretos de alta resistencia, desarrollados específicamente para responder a las exigencias estructurales y a la presión del bombeo a más de 400 metros de altura, como en el acompañamiento del proyecto durante todas sus etapas. Mediante un equipo especializado, la compañía proporcionó asistencia técnica integral y asesoría permanente en sitio, con acciones enfocadas en optimizar el diseño de las mezclas, mantener la eficiencia en los colados masivos y cumplir con los estándares de calidad y durabilidad requeridos por una obra de esta magnitud.

Como parte de la ceremonia, se descubrió una placa conmemorativa en la parte más alta de la torre, en representación del cierre de la etapa de obra negra y el inicio de la siguiente fase de desarrollo.

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También se dio a conocer que el inmueble dispondrá de 35 elevadores equipados con tecnología de alta especialización, considerados entre los más rápidos del país. Además, los pisos 95 al 97 estarán destinados a un mirador turístico, cuyo acceso será mediante la compra de boletos.

La edificación de Torre Rise, en Monterrey, comenzó el 30 de septiembre de 2023. Para alcanzar los 185 mil metros cuadrados de construcción registrados hasta esta etapa, se han utilizado alrededor de 120 mil metros cúbicos de concreto, además de la participación coordinada de miles de camiones revolvedores y cerca de 800 trabajadores.

Con la conclusión de la obra civil de Torre Rise, Cemex refrenda su compromiso con el desarrollo de infraestructura de vanguardia, en el contexto de su 120 aniversario. Durante más de un siglo de trayectoria, la empresa ha desempeñado un papel relevante en el impulso y desarrollo de grandes obras emblemáticas que modifican el entorno urbano, contribuyen al bienestar y promueven el progreso sostenible de las ciudades y sus comunidades.