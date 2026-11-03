logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Groenlandia aprueba acuerdo para reforzar seguridad con EE.UU.

El acuerdo firmado en la ONU busca fortalecer la seguridad en el Ártico y Atlántico Norte.

Por AP

Noviembre 03, 2026 06:21 p.m.
A
Groenlandia aprueba acuerdo para reforzar seguridad con EE.UU.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ILULISSAT, Groenlandia (AP) — El parlamento de Groenlandia aprobó el martes un acuerdo con Dinamarca y Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, tras meses de presión del presidente estadounidense Donald Trump, que busca controlar el territorio semiautónomo de un país aliado de la OTAN.

      Acuerdo trilateral para seguridad en Groenlandia

      El acuerdo trilateral allana el camino para establecer más bases de Estados Unidos en Groenlandia y reduce las tensiones por los reiterados llamados de Trump a que la vasta isla pase a formar parte de Estados Unidos. El objetivo del acuerdo es reforzar la presencia militar estadounidense en Groenlandia, pero manteniendo la isla autogobernada bajo control danés. Seguiría aplicándose incluso si Groenlandia opta por la independencia.

      Votación y firma del acuerdo

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los legisladores groenlandeses votaron 16-0 a favor del acuerdo, con siete abstenciones.

      Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen firmaron el acuerdo en septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

      Los legisladores daneses tienen previsto debatirlo más adelante este mes. El acuerdo "entrará en vigor" una vez que se hayan completado los "procesos parlamentarios necesarios del Reino de Dinamarca, en conjunto con Groenlandia".

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Groenlandia aprueba acuerdo para reforzar seguridad con EE.UU.
      Groenlandia aprueba acuerdo para reforzar seguridad con EE.UU.

      Groenlandia aprueba acuerdo para reforzar seguridad con EE.UU.

      SLP

      AP

      El acuerdo firmado en la ONU busca fortalecer la seguridad en el Ártico y Atlántico Norte.

      Rey Carlos III califica trata esclavos como capítulo vergonzoso en Antigua
      Rey Carlos III califica trata esclavos como capítulo vergonzoso en Antigua

      Rey Carlos III califica trata esclavos como capítulo vergonzoso en Antigua

      SLP

      AP

      Carlos III destacó el impacto histórico de la trata transatlántica y la necesidad de aprender del pasado.

      Groenlandia aprueba acuerdo de seguridad con EE.UU. y Dinamarca
      Groenlandia aprueba acuerdo de seguridad con EE.UU. y Dinamarca

      Groenlandia aprueba acuerdo de seguridad con EE.UU. y Dinamarca

      SLP

      AP

      El pacto mantiene el autogobierno de Groenlandia bajo control danés y busca fortalecer la seguridad en el Ártico.

      ¿Dónde está el hotel que parece sacado de Avatar?
      ¿Dónde está el hotel que parece sacado de Avatar?

      ¿Dónde está el hotel que parece sacado de "Avatar"?

      SLP

      El Universal

      El complejo ofrece villas exclusivas, spa y actividades que integran cultura y naturaleza balinesa.