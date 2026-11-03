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Los cinco equipos que ya están eliminados del Apertura 2026

América, Chivas y Cruz Azul lideran la clasificación y están en los Cuartos de Final.

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 05:26 p.m.
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Los cinco equipos que ya están eliminados del Apertura 2026
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      A falta de dos jornadas para que finalice la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, no hay lugares definidos, pero sí equipos clasificados a la Liguilla y otros eliminados.


      América, Chivas y Cruz Azul, los tres con 29 puntos, ya están instalados en los Cuartos de Final, aunque siguen en la lucha por el liderato de la clasificación.

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      Sin embargo, también llegan equipos a esta Jornada 16 sin posibilidades de clasificar a la Liguilla del futbol mexicano: FC Juárez, Necaxa, Atlante Tigres y Puebla.
      El único que tiene posibilidades muy remotas de los antes mencionados es La Franja, aunque parece misión imposible; deben ganar sus dos partidos restantes y esperar una incontable serie de resultados para poder colarse.
      Los Tigres (15), Atlante (14), los Rayos del Necaxa (10) y los Bravos de Juárez (8) ya no aspiran a nada ni en caso de sumar los seis puntos restantes.
      El Atlético de San Luis y los Tuzos de Pachuca, ambos con 19 unidades, podrían sumarse a esta lista en caso de perder sus respectivos partidos, frente al FC Juárez y Atlas.

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