Barça y PSG ganan en jornada de Champions League

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con un doblete de Raphinha y un tanto inicial de Lamine Yamal, el Barcelona sumó su tercera victoria en cuatro partidos en la 'Champions' y acabó con la racha victoriosa del Aston Villa, hasta este martes colíder en Europa, al que derrotó por 3-0.

Los azulgranas, que perdieron su último partido en la liga de Campeones (4-2 en París), firmaron una convincente actuación, sobre todo en la segunda mitad, con un gran Raphinha, pero sobre todo con la aparición de Fermín López y del joven Brian Fariñas, que jugó por segundo partido consecutivo como titular en el lateral derecho.

A falta de clarividencia en el primer tiempo, el Barça ofreció trabajo, fiabilidad atrás, mucha presión de salida y buscar recuperar cerca de Suzuki para generar peligro. Así llegaron las primeras opciones y también el tanto que abrió el marcador.

Unai Emery, en su 55 cumpleaños, quiso autorregalarse un buen partido en el Camp Nou, un escenario en el que históricamente no se le dado nada bien y donde ha ganado solo una vez en quince partidos, bien con el Almería, con el Valencia, el Spartak de Moscú, el Sevilla, el PSG o el Villarreal, pero hoy tampoco fue el día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El vasco se apuntó a la táctica 'Mou' de cortocircuitar la creación del Barcelona con marcajes individuales a Rodri y Pedri, pero para entonces su equipo ya iba 1-0.

Fue en un error monumental de Joao Gomes ante una presión muy alta de los azulgranas y una buena definición de Lamine Yamal al palo largo de Suzuki en el minuto 7 (1-0).

El Barça, con problemas para crear, buscó más la presencia de Fermín en la ayuda a los dos centrocampistas y también el apoyo de Raphinha en la media punta, pero las ocasiones las empezó a acumular el equipo inglés con un par de acciones de McGinn y de Gomes.

A los azulgranas no se les veía nada cómodos y el Villa jugaba muchos balones en largo para que Nicolas Jackson se la jugara con la pareja de centrales (Cubarsí y Gerard Martín). Donde no llegaban éstos, lo hacía el meta Joan Garcia, que estuvo espléndido en su faceta como libre.

Dos buenas acciones de Manzambi y alguna acción de estrategia de los de Birmingham alertaron a los azulgranas, que solo llegaban por medio de alguna recuperación y también de algún desborde por la banda, más por la de Lamine Yamal que por la de Gordon.

Sin embargo, en una buena acción de Pedri, Anthony Gordon pudo anotar el 2-0 en una jugada en la que se lució Suzuki, como poco después Joan Garcia en otra buena ocasión de Manzambi.

El partido se abrió en el cuarto de hora final del primer tiempo. Sin un dominador claro, el Barça llegaba a oleadas, pero con pocos remates a puerta, y el Aston Villa lo hacía en continuas transiciones. Suerte tuvo, sin embargo, el equipo de Emery que no se quedó con uno menos después de una dura entrada de Jackson sobre la tibia de Cubarsí que solo mereció una amarilla.

En la segunda parte, el Barça entró sin Rodri y con Marc Bernal, pero con la misma intensidad en la presión y las ideas mucho más claras. Además, el Aston Villa tenía problemas para llegar a la meta de Joan Garcia.

Fermín López, uno de los más destacados, volvió a ser decisivo. Un pase filtrado sobre Raphinha permitió el 2-0 en el 52. El brasileño recortó sobre Pau Torres y su disparó se coló en la meta de Suzuki.

El Barça se sintió aliviado. El Villa ya no podía mantener el nivel de marcaje individual que al principio y el partido ya fue más cuesta abajo para los de Flick.

Y mucho más después de una genialidad de Joao Cancelo. El portugués, en una acción individual, se rifó a McGinn, recortó y centró con el exterior y le regaló el 3-0 a Raphinha en el 64.

Los azulgranas rompieron el partido en 20 minutos y mejoraron enormemente en el segundo tiempo. Fermín pudo cerrar su gran partido con el 4-0, pero Suzuki lo evitó y en los últimos 20 minutos, Flick empezó a pensar en el partido del domingo ante el AtléticodeMadrid.

Así sacó del juego a Pedri, Fermín y Raphinha, entraron de Jong, Gavi y Gabriel Jesus, pero ya estaba todo decidido. Goretzka, en el 69, remató de cabeza al palo de la meta blaugrana, en un toma y daca final en el que cualquiera de los dos equipos pudo marcar.

El 3-0 permite al Barça sumar nueve puntos en cuatro partidos en la Champions y deja buena sensaciones porque 18 encuentros después, los azulgrana dejaron su portería a cero en Europa. La última vez que ocurrió fue el 9 de abril del 25 en un 4-0 al Borussia Dortmund.

El PSG muestra grandeza ante un frágil Villarreal

El París Saint-Germain ofreció este martes una nueva exhibición de fútbol ofensivo en la Liga de Campeones al destrozar con un rotundo 0-6 a un frágil Villarreal, reducido a la nada por sus errores defensivos y la calidad y voracidad del conjunto francés, que a los 17 minutos ya ganaba por 0-4.

A pesar de la ausencia de algunos de sus mejores jugadores, el campeón de Europa los dios últimos años, liderado por el español Fabián Ruiz, autor de dos goles, mostró un poderío y una voracidad deslumbrantes, sobre todo en la primera parte, en la que aniquiló al conjunto castellonense con cuatro goles en ocho minutos, entre el 9 y el 17.

El conjunto castellonense, con varias ausencias sorprendentes en su alineación, arrancó el partido sin complejos y con atrevimiento. El Villarreal se mostró dinámico y profundo, sometiendo al campeón de Europa, al que empujó contra su área.

La buena pose inicial del equipo de Íñigo Pérez se desmoronó a la primera oportunidad que el conjunto parisino pudo desplegar su velocidad y provocar un saque de esquina.

Fruto de esa acción llegó el primer gol, obra de Neves, que recogió un balón suelto en el interior del área para marcar.

El tanto provocó un seísmo del que el Villarreal no pudo escapar. Apenas unos minutos después, un error de Gulácsi, motivado por la presión de los atacantes del PSG, permitió a Doué anotar el segundo tanto.

El conjunto parisino olió el miedo y la debilidad de su rival y se lanzó como una manada de lobos a por el Villarreal, absolutamente noqueado.

Mayulu, en el minuto 13, marcó el tercero tras un nuevo despliegue ofensivo del campeón de Europa y solo tres minutos más tarde Fabián, con un disparo desde el interior del área, firmó el cuarto.

En solo 17 minutos, el PSG había desfigurado por completo al Villarreal, abroncado por la grada por su candidez defensiva e incapacidad para frenar la avalancha.

El conjunto de Iñigo Pérez solo encontró aire cuando el triángulo mágico del PSG, formado por Vitinha, Neves y Fabián, decidió levantar el pie del acelerador para manejar el tiempo y el espacio a su antojo.

Sin ninguna capacidad de respuesta, y superado en todos los rincones del campo, el Villarreal se protegió como pudo, aunque las ocasiones siguieron llegando casi por inercia, ahora por medio de Doué y Hakimi, quienes rozaron el quinto.

La única respuesta ofensiva del Villarreal, más allá de un cabezazo desviado de Buchanan, fue un disparo de Ayoze, propiciado por un error de Pacho, que no sorprendió a Safonov.

El Villarreal intentó maquillar su imagen con un buen inicio de segundo tiempo, en el que de nuevo pareció sacudirse los complejos por momentos. Pero el PSG volvió a golpear en su primer movimiento ofensivo en una nueva acción que retrató la candidez defensiva castellonense.

Fabián, otra vez llegando por sorpresa, aprovechó un saque rápido de falta de Neves para batir a Gulácsi en su salida.

El partido, ya sin historia, se trasladó a las gradas. La afición del Villarreal, indignada con el juego de su equipo, aplaudió la entrada al campo del rival Ferran Torres, héroe nacional en el pasado Mundial, pero silbó a todos los jugadores de su equipo que fueron sustituidos.

La entrada de Moleiro y Mikautadze le dio argumentos ofensivos al Villarreal para ofrecer sensación de peligro ante un PSG que se dedicó a enfriar el partido, aunque sin despreciar nunca la posibilidad de seguir buscando la portería.

Mikautadze nunca dejó de intentarlo con aventuras solitarias y disparos lejanos, pero el que encontró el gol para redondear el set fue el PSG por medio de Boly, que castigó una nueva pérdida del rival con un gran disparo que cerró la goleada.