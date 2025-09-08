logo pulso
Jones brilla y Colts embisten a Dolphins

Por AP

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
Jones brilla y Colts embisten a Dolphins

INDIANAPOLIS (AP).- Daniel Jones corrió para dos touchdowns y lanzó para otro, y los Colts de Indianapolis rompieron el domingo la racha más larga de la NFL sin victorias en el día inaugural, que era de 11, con una victoria aplastante de 33-8 sobre los Dolphins de Miami.

Los Colts están 1-0 por primera vez desde 2013 y lo lograron en el primer juego con Jones en el equipo. Completó 22 de 29 pases para 272 yardas, incluyendo un récord personal de 197 yardas en la primera mitad, con el equipo anotando en las siete posesiones.

El nuevo coordinador defensivo Lou Anarumo también tuvo un debut destacado, ya que los Colts estuvieron a seis minutos y medio de lograr su primera blanqueada desde diciembre de 2021.

Miami terminó con solo 211 yardas totales y necesitó el fuerte esfuerzo de De’Von Achane en un pase de pantalla en cuarta y gol desde la línea de 11 yardas de los Colts con 6:21 restantes para evitar ser blanqueados por primera vez en cuatro años. Un pase de conversión de dos puntos dejó el marcador en 30-8.

