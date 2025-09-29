Jornada de suspenso en la Liga Azteca

La Fecha 6 del Torneo Aniversario 2025, categoría 1/A División Adriana Leyva de la Liga de Futbol Azteca, dejó una jornada variada: desde duelos cerrados sin goles hasta partidos con lluvia de anotaciones que encendieron el ambiente dominical.

DIVISIÓN DE HONORES

En un partido de mucho roce y pocas emociones, Rinocerontes y Mulas de Moreno no lograron abrir el marcador, firmando un empate 0-0 que dejó con la sensación de que ambos pudieron hacer más. El árbitro José Luis Martínez Martínez llevó el control de un duelo en el que las defensas superaron a las ofensivas.

VICTORIA POR GOLEADA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La nota alta de la jornada la dio Deportivo Doble RR, que se impuso con autoridad 4-1 a Costanzo F.C.. Con dobletes de Luis Ángel Palomo y Luis Eduardo Andablo, el cuadro RR mostró contundencia frente a un rival que apenas pudo descontar con el gol de José de Jesús Noyola. El silbante Ulises Ochoa Madrigal certificó un duelo cargado de emociones.

REPARTEN PUNTOS

El choque entre Atlético División y Deportivo Reyes Colombia Neysa 63 terminó en tablas 1-1. Edwin Betancourt adelantó a División, pero la reacción llegó gracias a Said Rico Monreal, que rescató la igualdad para los de Colombia. El árbitro Noé Ulises Moreno dirigió un duelo disputado hasta el final.

PENDIENTE Y DESCANSO

Queda en agenda el enfrentamiento entre Atlético Palmeiras y Atlético de Turrubiarte, que se disputará próximamente. Por su parte, JRS de la Rosa tuvo descanso en esta jornada.