Presentan fiestas de San Francisco de Asís

Por Jesús Vázquez

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
Presentan fiestas de San Francisco de Asís

Matehuala.- Con gran alegría se llevó a cabo la presentación del festival de San Francisco de Asís a realizarse en la calle Bravo que será del 2 al 5 de octubre, el comité de este festival dio a conocer que todas las actividades son gratuitas y exhortan a la población a participar en los eventos. 

Se llevarán a cabo misas y rosarios en la capilla del Niño Jesús, posteriormente presentaciones artísticas en la calle Bravo, el 2 de octubre estarán Los Compas de Matehuala, Agrezzores de Nuevo León y Conjunto Arraigado, mientras que el 3 Revelación Vallenata, Cadetes de Nuevo León, Dinastía Campos y Mariachi Corona.

Para el día 4 habrá danza de Matachines, los Profetas de San Luis, el Payaso Naricita, el grupo de danza folclórica Coatlicue y la quema de pólvora, para finalizar el 5 de octubre con una callejoneada con tamborazo y la burra tequilera, la rondalla de Matehuala Primer Piro Musical y los Aldape. 

Como parte de estas fiestas ya llevaron a cabo el cambio de hábito de San Francisco de Asís, así mismo el comité solicitó permiso para cerrar la calle Bravo, entre Reforma y Libertad durante los días que tendrán este festival en honor a San Francisco de Asís.

Por otra parte también en la Parroquia del Olivar de las Animas ya empezó el novenario en honor a San Francisco de Asís. 

