Fumigan diversas zonas del municipio

Se previenen riesgos de dengue, zika y chikungunya

Por Carmen Hernández

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Fumigan diversas zonas del municipio

Cerritos.- Para erradicar los casos de dengue, se refuerza la campaña de fumigación en todos los sectores del municipio.  

Las acciones se realizan en coordinación con el Departamento de Salud Municipal y la Jurisdicción Sanitaria No. IV, que encabeza Alejandro Lezama González, que implementaron labores de fumigación con la finalidad de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del zika, dengue y chikungunya. 

La jornada de fumigación ya se implementó en varias zonas, se recorrieron las localidades del Tepozán, Joya de Luna, Derramaderos y Mezquites Grandes, además de las instituciones educativas.

Dentro de la comunidad estudiantil se acudió a la Escuela Primaria Rafael Nieto, el campo La Gallera y la Escuela Secundaria General Manuel José Othón No. 10 y la Escuela Secundaria Técnica No. 11. 

También exhortaron a la población a mantener limpio y desyerbados los patios de sus viviendas, para abatir los casos de dengue.

