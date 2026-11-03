Joseline Josefina y Ángelo Pardo se llevan lid atlética

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con una participación de 725 corredores, se llevó acabo la Carrera Atlética de la Papelera Industrial, competencia nocturna que tuvo como escenario el interior del Parque Tangamanga I, en San Luis Potosí, donde los participantes recorrieron una distancia de cinco kilómetros en un ambiente de actividad deportiva y convivencia.

En la categoría General, Joseline Josefina se adjudicó el primer lugar de la rama femenil al detener el cronómetro en 22 minutos y 04 segundos, seguida de Araceli Montealvo, con 25:30, y Daniela Grimaldo, con 26:49. Por su parte, en la rama varonil, Ángelo Javier Pardo Pérez se quedó con la victoria absoluta al registrar un tiempo de 19:20, mientras que Saúl Alejandro Montoya ocupó la segunda posición con 20:25 y Emilio Gutiérrez Madrazo completó el podio con 20:37.

Dentro de la categoría de 16 a 39 años, también destacaron los resultados de los primeros lugares de ambas ramas, mientras que en la división de 40 años y más, Yadira Esmeralda Martínez Hurtado encabezó la clasificación femenil con 28:29, seguida de Laura Zavala con 31:09 y Nohemí García Huerta con 31:49. En la rama varonil, Manuel Pérez se llevó el primer sitio con 22:33, seguido de Israel Pérez Briseño con 25:02 y José Altamira con 26:17.

La competencia también contempló una categoría Infantil, en la que Andrea Nicole Hernández Morales obtuvo el primer lugar femenil con un tiempo de 36:43, seguida de Ashley Vázquez con 37:37 y Abigail Hernández con 38:24. En la rama varonil, Óscar Loredo Castro fue el ganador con 23:57, mientras que Alexis Addbiel y Santiago Martínez Rodríguez compartieron los siguientes registros, ambos con 24:40.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De esta manera, la carrera atlética de la Papelera Industrial reunió a 725 participantes en una nueva jornada del calendario de competencias pedestres de la capital potosina, sumando además una alternativa nocturna para corredores de distintas edades y categorías, quienes tuvieron la oportunidad de participar en un recorrido de cinco kilómetros dentro de uno de los principales espacios recreativos de la ciudad.