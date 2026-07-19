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Josh Kerr bate marca mundial de la milla

Por AP

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Josh Kerr bate marca mundial de la milla
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      LONDRES.- Josh Kerr, el corredor británico que ayudó a avivar un resurgimiento del drama en las pruebas de medio fondo en la pista, añadió un nuevo capítulo el sábado al correr la milla en 3 minutos, 42,66 segundos para romper el récord de 27 años de la distancia.

      En una reunión de la Liga Diamante en Londres, Kerr superó la marca del marroquí Hicham El Guerrouj, de 3 minutos, 43,13 segundos, establecida en Roma en 1999. El nativo de Edimburgo, de 28 años, celebró con una vuelta de honor en el London Stadium.

      "Era solo yo, mis zapatillas y la pista", dijo. "Estaba absolutamente sordo en esos últimos 110 metros.

      Kerr fue tan dominante el sábado que terminó con poco más de tres segundos de ventaja sobre el estadounidense Yared Nuguse, en 3:45.69.

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      En una entrevista con la BBC, Kerr dijo que el apoyo del público mientras se acercaba al récord fue "simplemente increíble".

      "No levanté el pie del acelerador", continuó, "pero... empecé a deslizarme y pensé: ´oh wow, esto se siente increíble´. Es increíble porque estoy desacelerando. Así que pensé: ´mejor llego a la línea´. Así que, al cruzar la línea de meta, ver 42 y algo — lo que fuera — era mi objetivo, así que fue genial".

      La mejor marca previa de Kerr, de 28 años, era de 3:45.34 en 2024.

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