Josh Kerr bate marca mundial de la milla
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LONDRES.- Josh Kerr, el corredor británico que ayudó a avivar un resurgimiento del drama en las pruebas de medio fondo en la pista, añadió un nuevo capítulo el sábado al correr la milla en 3 minutos, 42,66 segundos para romper el récord de 27 años de la distancia.
En una reunión de la Liga Diamante en Londres, Kerr superó la marca del marroquí Hicham El Guerrouj, de 3 minutos, 43,13 segundos, establecida en Roma en 1999. El nativo de Edimburgo, de 28 años, celebró con una vuelta de honor en el London Stadium.
"Era solo yo, mis zapatillas y la pista", dijo. "Estaba absolutamente sordo en esos últimos 110 metros.
Kerr fue tan dominante el sábado que terminó con poco más de tres segundos de ventaja sobre el estadounidense Yared Nuguse, en 3:45.69.
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En una entrevista con la BBC, Kerr dijo que el apoyo del público mientras se acercaba al récord fue "simplemente increíble".
"No levanté el pie del acelerador", continuó, "pero... empecé a deslizarme y pensé: ´oh wow, esto se siente increíble´. Es increíble porque estoy desacelerando. Así que pensé: ´mejor llego a la línea´. Así que, al cruzar la línea de meta, ver 42 y algo — lo que fuera — era mi objetivo, así que fue genial".
La mejor marca previa de Kerr, de 28 años, era de 3:45.34 en 2024.
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