Juárez se quedó con las ganas de avanzar

FC Juárez quedó fuera de la Leagues Cup 2025 tras empatar 1-1 en tiempo regular ante New York Red Bulls y perder en la tanda de penaltis por marcador de 5-3. El conjunto mexicano necesitaba una victoria para avanzar a los cuartos de final, pero no logró la efectividad necesaria para lograrlo.

Durante la primera mitad, ambos equipos buscaron el control del partido, aunque sin lograr abrir el marcador. Juárez generó llegadas a través de Estupiñán, Madson y Ricardinho, pero los intentos no se reflejaron en el marcador. La primera parte concluyó sin goles.

En el arranque del complemento, Red Bulls tomó ventaja. Dylan Nealis remató de cabeza tras una jugada a balón parado al minuto 47 para colocar el 1-0. Juárez respondió con modificaciones y cambios ofensivos en busca del empate, mismo que llegó al minuto 87. Óscar Estupiñán conectó un remate de cabeza tras un centro de Jairo Torres para empatar el encuentro.

Con el 1-1 en el marcador, el partido se definió en la tanda de penaltis. Por parte de Juárez marcaron Estupiñán, Denzell García y Raymundo Fulgencio. Rodolfo Pizarro falló su disparo, que fue detenido por el arquero. New York Red Bulls convirtió sus cinco tiros desde los once pasos, con Emil Forsberg sellando el penalti definitivo.

Con este resultado, FC Juárez termina su participación en la fase de grupos sin victorias, mientras que New York Red Bulls suma dos puntos y también queda eliminado del torneo.