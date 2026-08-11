EU capacita al ejército mexicano en investigación forense de coches bomba

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Como parte de la colaboración en materia de seguridad, elementos mexicanos fueron capacitados en Estados Unidos en investigación forense de coches bomba.

Capacitación internacional para investigación forense

La Embajada estadounidense en México compartió un video en sus redes sociales acerca de la capacitación al personal mexicano por parte de Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Nashville en Huntsville, Alabama.

Destacó que con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, "México fortalece su capacidad para investigar y judicializar estos delitos".

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En el video compartido por la representación estadounidense, a cargo de Ronald Johnson, se observa cómo se brinda esta capacitación internacional y la Guardia Nacional (GN) aplicará lo que aprendió ante la violencia de los cárteles relacionada con artefactos explosivos.

Detección y neutralización de drones en la frontera

En marzo pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) capacitó a autoridades de México en la detección y neutralización de drones usados por cárteles y organizaciones terroristas.

Mencionó que con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales, los expertos norteamericanos dieron esta capacitación en instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Explosivos, usados para mover dinero y droga

La Embajada de Estados Unidos en México mencionó que estos artefactos son utilizados por la delincuencia organizada para mover dinero, fentanilo y otras drogas mortales, por lo que se fortalecen comunidades.

Recientemente, EL UNIVERSAL publicó que el uso de drones para el tráfico de drogas se expande en el mundo y representa un nuevo desafío para las fuerzas de seguridad ante la práctica registrada principalmente en las fronteras entre países.

Gloria Chávez, jefa de Patrulla del Sector del Valle Río Grande, señaló en mayo del año pasado que se tiene la amenaza "muy seria" en la frontera de "drones peligrosos" de cárteles mexicanos que vigilan sus operaciones, por lo que se realizaba una inversión en tecnología con la intención de combatirlos.

Inversión en seguridad fronteriza

Al destacar acciones de la política migratoria de la administración de Donald Trump, Chávez expresó en una conferencia virtual que ha habido "una inversión significante" en la seguridad fronteriza y estrategias de tecnología, y reconoció que nuestro país ha sido "un compañero muy importante" en resguardar la frontera, porque la seguridad nacional no solamente es un beneficio para Estados Unidos, sino también para México.

"La mayoría, 80% de mis oficiales están resguardando la frontera con patrullajes, porque también tenemos la amenaza de drones, estos drones utilizados por los cárteles están utilizados por las organizaciones criminales, cada día amenaza que están haciendo vigilancia en nuestras operaciones y esos drones son muy peligrosos para nosotros (...).

"Entonces sabemos perfectamente cómo están operando estos criminales aquí en esta zona, el sector del Río Grande", expuso al reconocer también el trabajo del Ejército mexicano en el tema.

Puntualizó que a partir de 2022 a la fecha se tienen casi 155 mil detecciones de drones en su zona fronteriza: "Es una amenaza muy seria para todos nosotros que trabajamos esta frontera".

Agregó que, inclusive, integrantes de la delincuencia han usado drones para cruzar drogas como cocaína y metanfetaminas, así como marihuana, a través del río y otras zonas a lo largo de la frontera suroeste.