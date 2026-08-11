Leagues Cup: jornada final define clasificados a cuartos

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Este martes 11 de agosto comienza la última jornada de la Leagues Cup, para comenzar a definir a los ocho equipos que clasificarán a la ronda de Cuartos de Final.

Jornada final de la Leagues Cup y partidos clave

Columbus Crew vs Pumas/17:30/ Apple TV

Charlotte FC vs Pachuca/17:30/ Apple TV

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FC Cincinnati vs Atlas/18:00/ Apple TV

Minnesota United vs Atlante/18:30/ Apple TV

Real Salt Lake vs FC Juárez/19:30/ Apple TV

Transmisión y seguimiento de la jornada final

Tigres vs Vancouver Whitecaps/20:00/ Imagen Televisión y Apple TV.