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Leagues Cup: jornada final define clasificados a cuartos

Equipos buscan asegurar su pase desde este lunes

Por El Universal

Agosto 11, 2026 12:40 p.m.
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Leagues Cup: jornada final define clasificados a cuartos
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      Este martes 11 de agosto comienza la última jornada de la Leagues Cup, para comenzar a definir a los ocho equipos que clasificarán a la ronda de Cuartos de Final.

      Jornada final de la Leagues Cup y partidos clave

      Columbus Crew vs Pumas/17:30/ Apple TV

      Charlotte FC vs Pachuca/17:30/ Apple TV

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      FC Cincinnati vs Atlas/18:00/ Apple TV

      Minnesota United vs Atlante/18:30/ Apple TV

      Real Salt Lake vs FC Juárez/19:30/ Apple TV

      Transmisión y seguimiento de la jornada final

      Tigres vs Vancouver Whitecaps/20:00/ Imagen Televisión y Apple TV.

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      La operación depende de que Porto y Milan acuerden condiciones sobre el préstamo y la opción de compra.

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