Leagues Cup: jornada final define clasificados a cuartos
Equipos buscan asegurar su pase desde este lunes
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Este martes 11 de agosto comienza la última jornada de la Leagues Cup, para comenzar a definir a los ocho equipos que clasificarán a la ronda de Cuartos de Final.
Jornada final de la Leagues Cup y partidos clave
Columbus Crew vs Pumas/17:30/ Apple TV
Charlotte FC vs Pachuca/17:30/ Apple TV
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
FC Cincinnati vs Atlas/18:00/ Apple TV
Minnesota United vs Atlante/18:30/ Apple TV
Real Salt Lake vs FC Juárez/19:30/ Apple TV
Transmisión y seguimiento de la jornada final
Tigres vs Vancouver Whitecaps/20:00/ Imagen Televisión y Apple TV.
no te pierdas estas noticias
Leagues Cup: jornada final define clasificados a cuartos
El Universal
Equipos buscan asegurar su pase desde este lunes
Santiago Giménez, a un paso de llegar al Porto
El Universal
La operación depende de que Porto y Milan acuerden condiciones sobre el préstamo y la opción de compra.