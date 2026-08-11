Harry Styles concluye seis conciertos en Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- El paso de Harry Styles por la Ciudad de México llegó a su fin. Tras casi dos semanas viviendo en la capital y seis conciertos, que lucieron abarrotados, el cantante se despide de nuestro país.

Harry Styles y su gira Together, Together Tour en México

La noche de este lunes, el exOne Direction ofreció su último show en el Estadio GNP Seguros como parte de su "Together, Together Tour", una gira que significó su regreso a los escenarios mexicanos tras casi cuatro años de ausencia.

Pero antes de irse, Styles dejó varios momentos que sus fans llevarán en sus mentes y corazones hasta que vuelvan a encontrarse y estos son solo algunos de ellos:

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El británico no necesitó aprenderse una canción tradicional para meterse al público en la bolsa. Le bastaron una consola, un par de frases y una melodía improvisada.

"Viva México, los amo con todo mi corazón", soltó Harry sobre una base electrónica. Esta "canción", que lo acompañó en sus seis conciertos, dejó de parecer una ocurrencia y se convirtió en una declaración de amor al país. Con el paso de los días, la composición de Styles se fue viralizando en redes sociales; incluso, hubo quienes la compararon con los sonideros mexicanos y otros lo llamaron el nuevo grito de Independencia.

Vida cotidiana y gestos de Harry Styles en Ciudad de México

Otro de los episodios que más llamaron la atención fueron los paseos diarios y carreras por distintos puntos de la capital. Harry fue visto caminando por calles de la Roma Norte y Polanco, entrando a restaurantes, cafeterías y hasta corriendo sobre Paseo de la Reforma, como cualquier capitalino más.

El intérprete de "Watermelon Sugar" se adaptó tan bien a la ciudad que hasta se adaptó a la manera de cruzar las calles. En varias ocasiones fue visto esquivando coches y hasta al metrobús, lo que le valió una recomendación del transporte para cuidarse.

A unos cuantos días de dejar la Ciudad de México, Harry Styles encontró una manera muy dulce de agradecer el cariño que recibió durante su estancia: invitar churros.

El cantante pagó decenas de órdenes de este tradicional postre y dejó que la churrería El Moro se encargara de repartirlas entre sus fans. La dinámica duró dos días y provocó largas filas en la sucursal de la Condesa. Y es que hubo un detalle que convirtió el regalo en un recuerdo invaluable, en las órdenes de pago aparecía el nombre de Harry.

El clima no dio tregua a Styles y varias de sus fechas estuvieron acompañadas por tormentas intensas y hasta granizo. Su primer concierto tuvo que atrasarse por una fuerte granizada; mientras que en el último el cantante cantó bajo la lluvia, pues ésta jamás cesó.

Pero lejos de cancelar o detener los shows, Harry decidió salir al escenario y disfrutar cada show juntos a su público que se entregó completamente.

Uno de los momentos más significativos ocurrió la noche de este pasado lunes, cuando Harry dedicó unas palabras al pueblo colombiano tras el fuerte sismo que sacudió al país. El cantante hizo una pausa en su programa para mandar un breve, pero significativo mensaje: "¡Viva Colombia!" y "¡Viva Latinoamérica!", gesto que fue recibido con emoción y se interpretó como una muestra de solidaridad.