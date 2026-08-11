Fallece Vicente Quirarte: poeta y narrador mexicano
La familia de Vicente Quirarte anunció su fallecimiento a través de redes sociales con un mensaje emotivo.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Falleció el poeta, ensayista y narrador mexicano Vicente Quirarte. Así fue anunciado la tarde de este martes por su familia a través de redes sociales.
Mensaje familiar y legado literario
"Su palabra habitó la ciudad, la memoria y los libros; en cada página dejó una forma de mirar el mundo y de acompañar la vida de quienes tuvimos el privilegio de escucharlo y quererlo. Lo recordamos con amor y confiamos en la permanencia de su obra, que seguirá alentando entre nosotros una conversación nunca interrumpida. Agradecemos las muestras de afecto y las oraciones que se unan a este duelo compartido. Descansa en la luz, querido Vicente", es el mensaje que compartió su sobrina Anabel Quirarte.
Reconocimientos y trayectoria
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Quirarte ganó el Premio Xavier Villaurrutia en 1991, fue miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua.
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