Fallece Vicente Quirarte: poeta y narrador mexicano

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Falleció el poeta, ensayista y narrador mexicano Vicente Quirarte. Así fue anunciado la tarde de este martes por su familia a través de redes sociales.

Mensaje familiar y legado literario

"Su palabra habitó la ciudad, la memoria y los libros; en cada página dejó una forma de mirar el mundo y de acompañar la vida de quienes tuvimos el privilegio de escucharlo y quererlo. Lo recordamos con amor y confiamos en la permanencia de su obra, que seguirá alentando entre nosotros una conversación nunca interrumpida. Agradecemos las muestras de afecto y las oraciones que se unan a este duelo compartido. Descansa en la luz, querido Vicente", es el mensaje que compartió su sobrina Anabel Quirarte.

Reconocimientos y trayectoria

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Quirarte ganó el Premio Xavier Villaurrutia en 1991, fue miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua.