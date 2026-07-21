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Surgen Campeones del Mundialito

Con buena participación de equipos concluyó con éxito el certamen

Por Romario Ventura

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Surgen Campeones del Mundialito
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      Con una jornada llena de emoción y buen fútbol, concluyó con éxito el torneo de fútbol 7 "Mundialito" San Luis Capital en la Garita de Jalisco, certamen que reunió a decenas de equipos infantiles y juveniles en un formato inspirado en la Copa del Mundo, donde cada conjunto representó a una de las selecciones participantes de la máxima justa del balompié.

      En la categoría 2020, el título quedó en manos de Felinos, representante de México, tras superar al Club Forma, que participó como Corea del Sur. El campeonato de goleo fue para Dante Mondragón, de Felinos, mientras que Chuchú Hernández recibió el reconocimiento como Guante de Oro.

      Dentro de la categoría 2018, Academia Jardines del Sur, representando a Japón, se proclamó campeón al imponerse sobre Águilas Elite, representante de Sudáfrica. Matías Medina fue el máximo goleador del certamen, Eidan Reina obtuvo el Guante de Oro y Ian Ortega, de Águilas Elite, fue distinguido con el Balón de Oro.

      En la categoría 2016, el campeonato fue para Felinos, representando a México, dejando como subcampeón a la Academia Simón Díaz, que jugó como España. Joao Espinoza terminó como campeón goleador, Tadeo Arriaga recibió el Guante de Oro y Santiago Luna fue reconocido con el Balón de Oro.

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      Por su parte, en la categoría 2014, Lobos 14, representante de Argentina, conquistó el campeonato, mientras que Águilas Elite finalizó como subcampeón. Alex Milanés fue el campeón goleador, Eder Cuevas obtuvo el Guante de Oro y Humberto Juárez recibió el Balón de Oro.

      La categoría 2012 tuvo como campeón a Felinos, representando a México, mientras que la Selección Mexquitic, que compitió como Paraguay, se quedó con el subcampeonato. Román Rodríguez fue el máximo romperredes del torneo, Carlos Hernández obtuvo el Guante de Oro y Mateo Almendárez fue distinguido con el Balón de Oro.

      Finalmente, en la categoría 2010, el título fue para Aca Top, representante de Brasil, dejando como subcampeón a Fluminenses del Sur, que participó como México. Emmanuel Rodríguez se proclamó campeón de goleo, Ulises Castillo fue reconocido como el mejor portero y César Martínez recibió el Balón de Oro.

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