Kane anota y Bayern supera a Dortmund

Harry Kane anotó nuevamente y el Bayern Múnich le propinó al Borussia Dortmund su primera derrota de la temporada en la Bundesliga ganando el sábado 2-1 el der Klassiker.

Bayern, el campeón defensor, dominó y envió un mensaje a su rival más cercano después de seis jornadas.

El delantero inglés disparó su primera buena oportunidad mientras defendía. Eludió a dos delanteros del Dortmund y envió el balón hacia adelante. Michael Olise obligó a Gregor Kobel a realizar una parada, quien luego aseguró el esfuerzo del colombiano Luis Díaz en el rebote.

Kane anotó a los 22 minutos con un cabezazo tras el tiro de esquina de Joshua Kimmich. Fue su 22mo gol para el club y su país esta temporada y extendió su racha goleadora en la Bundesliga a cinco partidos que han producido nueve goles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Olise rozó el poste izquierdo con otro disparo. La única queja que el Bayern podría tener al descanso era que solo estaba liderando 1-0.

Dortmund mejoró significativamente después del intervalo cuando Felix Nmecha estuvo cerca, Serhou Guirassy disparó por encima, y Karim Adeyemi no pudo capitalizar un raro error de Kimmich.

Poco importó, ya que Olise selló la victoria al deslizarse para cortar el intento de despeje en la línea de gol del suplente Jobe Bellingham al 79.

Esa jugada comenzó con un brillante pase cruzado de Kane para Díaz, cuyo centro Bellingham necesitaba despejar.

El suplente Julian Brandt anotó segundos después de su introducción, pero Kane defendió mientras el Bayern aguantaba para su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones.

Bayern, el único equipo invicto que queda, abrió una ventaja de cinco puntos sobre Leipzig, mientras que Dortmund cayó al cuarto lugar detrás de Stuttgart.