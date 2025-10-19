Pilotos Canel’s con resultados positivos

La semifinal de la NASCAR México Series, correspondiente a la fecha 13 del campeonato, arrancó este fin de semana en el Óvalo Aguascalientes México con una intensa jornada de prácticas y calificación. Los pilotos del equipo Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, Rubén García Jr. Y Max Gutiérrez, cerraron con resultados positivos, cumpliendo con los objetivos trazados por el director técnico Ramiro Fidalgo, quien continúa afinando los autos #88 y #23 rumbo a la carrera de este domingo.

La jornada inició con doble práctica de una hora para los autos stock, donde ambos pilotos potosinos trabajaron junto a su equipo para ajustar el rendimiento en pista. En la primera práctica, García Jr. y Gutiérrez buscaron mejorar vuelta a vuelta sus registros, finalizando Max en la octava posición (24.383s) y Rubén en la undécima (24.462s).

Durante la segunda sesión, los representantes de Canel’s mantuvieron un ritmo sólido en tandas largas, completando con éxito el programa técnico antes de pasar a la etapa de calificación. Rubén cerró en séptimo lugar (24.332s), mientras que Max lo hizo en octavo (24.407s), dejando buenas sensaciones para el equipo dirigido por Fidalgo.

En la sesión de calificación, Rubén García Jr. fue el primero en salir a pista, logrando colocarse en la séptima posición, mientras que Max Gutiérrez finalizó undécimo, quedando fuera de la segunda ronda (Q2). En la definición final, Rubén marcó un tiempo de 24.368 segundos, que lo ubicó octavo en la parrilla de salida para la carrera.

Con los autos a punto y el ánimo en alto, el equipo Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis se declara listo para disputar la semifinal de NASCAR México, programada para este domingo 19 de octubre a las 13:40 horas, en una competencia de 170 vueltas o 100 minutos de duración con Stage en la vuelta 80.