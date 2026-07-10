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Karolina Muchova avanza a la final

Pone fin a la racha de Gauff en Wimbledon y enfrentará a Noskova

Por AP

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Karolina Muchova avanza a la final
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      LONDRES.- Karolina Muchova puso fin el jueves a la racha de Coco Gauff en Wimbledon con un desempate cargado de dramatismo para alcanzar la final.

      Gauff desperdició un punto de partido en el desempate, y Muchova hizo lo mismo antes de rematar 6-2, 1 -6, 7-6 (10).

      "Fue una pelea muy grande", dijo Muchova. "Fue una montaña rusa de emociones".

      Muchova enfrentará a su compatriota Linda Noskova en una final totalmente checa el sábado después de que Noskova venciera 6-4, 6-4 a la ucraniana Marta Kostyuk.

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      Gauff desperdició un punto de partido en el desempate cuando dejó una derecha atacable en la red tras un potente primer saque.

      "Entré un poco en pánico", dijo Gauff, explicando que estaba intentando una dejada.

      Muchova luego produjo un globo ganador para preparar su primer punto de partido, que perdió cuando resbaló sobre el césped y el golpe de Gauff pasó a su lado.

      Pero Muchova rápidamente preparó otro punto de partido y produjo una serie de golpes a las esquinas. Gauff, corriendo a toda velocidad, llegó a la última pelota, pero su respuesta de derecha cayó en la red y Muchova se cubrió las manos con incredulidad.

      "Subes y bajas en 10 segundos. Tienes un punto de partido, luego estás abajo con punto de partido. No hay tiempo para pensar, pero pone muy nervioso", dijo Muchova. "De verdad estoy como temblando y tratando de asimilar todo lo que pasó".

      Antes en el desempate, Muchova produjo un ganador de volea de derecha en plancha, a máxima extensión, que trajo recuerdos de la forma en que solía jugar el tres veces campeón de Wimbledon Boris Becker. Terminó boca abajo sobre el césped, con su raqueta tirada a su lado, mientras el público rugía.

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        Muchova superó a Gauff en un desempate cargado de tensión y se medirá a Noskova en la final del torneo.