Kimi Antonelli se lleva la pole

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SPA-FRANCORCHAMPS.- Kimi Antonelli superó una exhibición de vuelo en formación de Red Bull para conseguir la pole position para el Gran Premio de Bélgica en la clasificación del sábado y reforzar su lucha por el título de Fórmula 1.

Max Verstappen había marcado el mejor tiempo tras una coordinación inteligente con su compañero de equipo en Red Bull Isack Hadjar para darle la oportunidad más fuerte posible en su vuelta.

El piloto de Mercedes Antonelli encontró un nuevo nivel de ritmo en su vuelta para superar a Verstappen por 0,317 de segundo y dedicó la pole position como regalo de cumpleaños a su padre Marco, quien cumplió 61 años el sábado.

"Vamos, amigo, vamos", dijo por la radio.

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Con Verstappen saliendo segundo y su compañero de equipo y rival por el título George Russell tercero en la parrilla, Antonelli espera poder aferrarse al liderato en la larga aceleración hacia las colinas boscosas en la primera vuelta del domingo y que, si hay adelantamientos, "con suerte sea solo a lo lejos". Más allá de eso, dijo, se concentrará en gestionar el desgaste de sus neumáticos.

Verstappen dijo que la ayuda de Hadjar fue la diferencia entre ser segundo y sexto, pero que su Red Bull todavía no puede seguir el ritmo del Mercedes de Antonelli en condiciones de carrera.

"Lo hizo increíble. Al principio pensé: ´Dios mío, está demasiado cerca´. En realidad salió bien hasta la última curva. Estuvo cerca, pero confié en él", dijo Verstappen sobre Hadjar, quien no tenía nada que ganar debido a una penalización que lo envía al fondo de la parrilla.

"La diferencia en la clasificación incluso con un rebufo enorme sigue siendo de tres décimas, así que realmente no espero correr (contra Mercedes) mañana", añadió Verstappen.

Lando Norris clasificó con el tercer mejor tiempo para McLaren, pero una penalización en la parrilla significa que cae 10 puestos. El compañero de equipo de Antonelli, George Russell, está listo para subir al tercer puesto en la parrilla, pero una vez más le costó igualar al italiano de 19 años.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron quinto y sexto en un día decepcionante para Ferrari tras la sorprendente victoria de Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña. Incluso salir a pista fue una pequeña victoria para Hamilton después de que un choque en los entrenamientos significara que Ferrari tuviera que reconstruir su coche a toda prisa.

Russell redujo la diferencia con Antonelli a 25 puntos en la clasificación en el Gran Premio de Gran Bretaña después de lo último en una serie de problemas del coche para el italiano, pero de forma constante ha estado por debajo del ritmo de su compañero de equipo, salvo por una victoria en el Gran Premio de Austria el mes pasado.