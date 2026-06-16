Banco del Bienestar descarta afectaciones a usuarios por sanciones

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El

aseguró que las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (

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) por fallas en sus controles corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas en 2023 y que no implican daño patrimonial para sus usuarios ni afectaciones a los recursos destinados a los Programas para el Bienestar.En un, la institución señaló que las sanciones no están relacionadas con irregularidades en elni representan riesgos para la operación del banco.Asimismo, afirmó que las observaciones realizadas por la autoridad financiera ya fueron atendidas mediante acciones deinternos, controles operativos,y mecanismos de supervisión institucional.El banco también sostuvo que lasno comprometen su solvencia, estabilidad financiera ni la prestación cotidiana de servicios bancarios a la población beneficiaria de programas sociales y usuarios de la institución.Añadió que mantiene el cumplimiento de sude promover lay acercar servicios bancarios a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a este tipo de servicios.Elacumulaimpuestas por ladurante 2026, relacionadas principalmente cony deficiencias en controles internos detectadas por la autoridad supervisora.De acuerdo con los registros oficiales, lassuman. Las sanciones forman parte deiniciados por la autoridad financiera y, según el banco, no derivaron en afectaciones a los recursos de los usuarios ni a los fondos de los programas sociales que opera."Las observaciones señaladas por la autoridad ya han sido atendidas mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos,y mecanismos de supervisión institucional, por lo que actualmente elopera correctamente", dijo el organismo.